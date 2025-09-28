Vivek Kolhe: गुन्हेगारांना पाठीशी घालणारा ‘आका’ कोण?: विवेक कोल्हेंचा सवाल; फरार स्वीय सहायकास पोलिसांसमोर हजर करा

कोपरगाव: कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघात अवैधधंदे व दडपशाही कोणत्या आ. का.च्या आशीर्वादाने सुरू आहे? लोकप्रतिनिधींच्या स्वीय सहायकाकडून दगडफेक आणि पोलिसांवर हल्ला केल्यामुळे गुन्हा दाखल झाला आहे. यापूर्वीही गोळीबार प्रकरणात आणि अवैध धंद्यांत त्यांचे निकटवर्तीय असल्याचे समोर आले. त्यांना वाचविण्यासाठी आमदार प्रयत्न करतात. मात्र, दर्शना पवार या स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थिनीच्या खून प्रकरणाबाबत चकार शब्दही काढत नाहीत. गंभीर गुन्ह्यात आरोपी असलेल्या तुमच्या स्वीय सहायकाला पोलिसांच्या स्वाधीन करा, असे खुले आव्हान सहकार महर्षी कोल्हे कारखाना वार्षिक सभेप्रसंगी युवानेते विवेक कोल्हे यांनी आमदार काळे यांना केले..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे साखर कारखान्याच्या वार्षिक सभेत ते बोलत होते. ते म्हणाले की, उपकाराची टिप्पणी करणाऱ्या आमदार काळे यांना कोपरगाव मतदारसंघात महायुतीचा धर्म पाळत मागील विधानसभेला सर्वांत कमी मतांनी विजयी असणाऱ्या आमदारांतून सर्वाधिक मते मिळवणाऱ्या पहिल्या पाच आमदारांत कुणामुळे जाता आले, याचा त्यांना विसर पडला आहे. वेळ सरल्यानंतर आज त्यांची भाषा बदलली, असल्याचेही ते म्हणाले..कोल्हे पुढे म्हणाले की, चाळीस वर्षांवरील अर्धे मतदार या मतदारसंघात आहे. ज्यांना गेल्या २० वर्षांत मतदानाचा अधिकार मिळाला आहे, त्यातले १६ वर्षे तुम्ही सत्तेत आहात. त्यांना आपण काय न्याय दिला, हे लोकांना अनुभव येत आहेत. निकृष्ट रस्ते, अवैध धंदे, गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार, टक्केवारी यामुळे नागरिक जेरीस आले आहेत. जनतेच्या उपकाराची परतफेड तुम्ही या प्रकाराचा कारभार करत असाल, तर परिणाम जनता दाखवून देईल..आमच्या सत्तेच्या काळात जनतेसाठी लढणे, मैदानात उतरून आंदोलन करणे, धरणे, वीज, पाणी, रस्ते, भौतिक सुविधा, सामाजिक व शैक्षणिक प्रश्न यासाठी भरीव काम झाली, याची जनता साक्षीदार आहे. मात्र, आता विपरित स्थिती आहे, असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. यावेळी संजीवनी उद्योग समूहाचे अध्यक्ष बिपिन कोल्हे, कोल्हे कारखाना सर्व संचालक, विविध संस्थांचे पदाधिकारी, सभासद शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.स्व. शंकरराव कोल्हे यांच्या काळात राज्याचे आर्थिक बजेट अंदाजे २५ हजार कोटीपर्यंत होते आणि आज सात लाख कोटींपर्यंत गेले आहे. पूर्वी आमदारांना मिळणारा आमदार निधी कमी होता. आता तो वार्षिक पाच कोटीपर्यंत गेला आहे, तरी शहराचा विकास का झालेला नाही.- विवेक कोल्हे, युवा नेते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.