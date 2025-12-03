Ahilyanagar fire: 'अहिल्यानगर शहरात तीन मजली इमारत जळून भस्मसात'; भीषण आगीत गाेदाम जळून खाक, पहाटेची पळापळी, काय घडलं ?

अहिल्यानगर : शहराच्या मध्यवर्ती परिसरातील बुरुडगल्ली या ठिकाणी मंगळवारी पहाटे सहा वाजण्याच्या सुमारास तीन मजली जुन्या इमारतीला भीषण आग लागली. चंगेडिया यांच्या मालकीच्या इमारतीत असलेल्या ए. एस. मार्केटिंगचे मोठे गोदाम या आगीत जळून खाक झाले. या भागातील नागरिकांनी आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. आग लागलेल्या इमारती शेजारील इमारतीमधील रहिवाशांना तत्काळ सुरक्षित बाहेर काढले. त्यामुळे जीवितहानी झाली नाही. महापालिका आणि लष्कराच्या अग्निशामक दलाने ही आग आटोक्यात आणली. .Prithviraj Chavan: महिनाभरात मराठी माणूस पंतप्रधान होऊ शकेल: पृथ्वीराज चव्हाण; एपीस्टिन फाइल्सबाबत माेठा खुलासा ?.राहुल चंगेडिया, सचिन चंगेडिया, आनंद चंगेडिया यांच्या मालकीची बुरुडगल्लीतून बांबू गल्लीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर कोपऱ्यालाच तीन मजली दगडी व सागवानी लाकडात बांधलेली इमारत आहे. ही सुमारे ९० वर्षांपूर्वी १९३७ साली बांधलेली इमारत आहे. या इमारतीत सध्या ‘ए. एस. मार्केटिंग एजन्सी’ चे गोडाऊन होते. चंगेडिया यांच्याकडे चॉकलेट, ड्रायफ्रुट, औषधांची एजन्सी असल्याने त्यात सुमारे ५० लाखांचा माल होता. .इमारतीतून धूर निघू लागल्याचे काही नागरिकांच्या निदर्शनास आले. त्यांनी शेजारीच राहणारे काँग्रेसचे शहर जिल्हा कार्याध्यक्ष बाळासाहेब भंडारी यांना ही माहिती दिली. भंडारी यांनी तत्काळ महापालिकेच्या अग्निशामक दलाला फोनद्वारे माहिती दिली. तसेच इमारत मालकांनाही माहिती दिली. आमदार संग्राम जगताप यांना ही माहिती मिळताच, ते ही घटनास्थळी आले..अग्निशमन विभागाचे अग्निशामक बंब तातडीने पोहोचले. इमारती ही लाकडी असल्याने आगीने रौद्ररूप धारण केल्याने महानगरपालिकेचे अग्निशमन दल आग आटोक्यात आणण्यात अपयशी ठरत होते. महानगरपालिकेच्या बचाव पथकाने तातडीने शेजारील सात ते आठ घरे रिकामी केली. अखेरीस महापालिका आणि लष्कराच्या अग्निशमन वाहनांनी अथक प्रयत्नानंतर ही आग नियंत्रणात आणली. महापालिकेचे अग्निशमन विभाग प्रमुख शंकर मिसाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली शुभम गावडे, मोहन रासकर, भांगरे या कर्मचाऱ्यांनी आग आटोक्यात आणली..माेठी बातमी ! 'शासकीय कर्मचारी, अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतला 'लाडकी बहीण'चा लाभ'; शासनाच्या आदेशाला केराची टाेपली ! .शहरात आता मोठमोठ्या बहुमजली इमारती उभ्या राहत आहेत. महापालिकेच्या अग्निशमन यंत्रणेचे बळकटीकरण अधिक सुसज्ज व अत्याधुनिक करण्याची गरज आहे. तसेच प्रशिक्षित तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचीही कमतरता भासत आहे. राज्य शासनाकडे याबाबात पाठपुरावा केला जाईल. हिवाळी अधिवेशनातही हा मुद्दा उपस्थित करणार आहे.-संग्राम जगताप, आमदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.