अहिल्यानगर

Ahilyanagar fire: 'अहिल्यानगर शहरात तीन मजली इमारत जळून भस्मसात'; भीषण आगीत गाेदाम जळून खाक, पहाटेची पळापळी, काय घडलं ?

massive destruction: आगीचे नेमके कारण अद्याप समजू शकले नसले तरी शॉर्टसर्किटची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पोलिस आणि अग्निशमन विभागाने घटनास्थळी पाहणी करत तपासाला सुरुवात केली आहे. या दुर्घटनेमुळे शहरातील इमारतींच्या सुरक्षिततेबाबत नवी चर्चा सुरू झाली असून प्रशासनाकडून काळजी घेण्याची मागणी होत आहे.
Three-storey building gutted in Ahilyanagar’s massive early morning fire; warehouse completely destroyed.”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
अहिल्यानगर : शहराच्या मध्यवर्ती परिसरातील बुरुडगल्ली या ठिकाणी मंगळवारी पहाटे सहा वाजण्याच्या सुमारास तीन मजली जुन्या इमारतीला भीषण आग लागली. चंगेडिया यांच्या मालकीच्या इमारतीत असलेल्या ए. एस. मार्केटिंगचे मोठे गोदाम या आगीत जळून खाक झाले. या भागातील नागरिकांनी आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. आग लागलेल्या इमारती शेजारील इमारतीमधील रहिवाशांना तत्काळ सुरक्षित बाहेर काढले. त्यामुळे जीवितहानी झाली नाही. महापालिका आणि लष्कराच्या अग्निशामक दलाने ही आग आटोक्यात आणली.

Ahmednagar
fire
Fire Accident
Warehouse
district
Destruction

