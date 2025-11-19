Student Death:'वाटापूरमध्ये सर्पदंशाने विद्यार्थिनीचा मृत्यू'; सुटी असल्याने आईबराेबर कपाशी वेचण्यास गेली अन्..

अहिल्यानगर

सकाळ वृत्तसेवा
Shocking Incident in Watapur: सोनई : भानसहिवरे (ता.नेवासे) येथील पठाण गल्लीत राहणारी व जिल्हा परिषद उर्दू शाळेत इयत्ता सहावीत शिक्षण घेत असलेल्या तमन्ना रशीद पठाण (वय १२) हिचे सर्पदंशाने मृत्यू झाला. ही घटना रविवार (ता.१६) रोजी दुपारी वाटापूर येथील कपाशीच्या शेतात घडली आहे. तमन्ना सुटी असल्याने आई आबीदाबी पठाण यांच्या बरोबर कपाशी वेचणीसाठी गेली होती. वडील रशीद पठाण सहा वर्षांपासून आजाराने अंथरुणावर आहेत.

