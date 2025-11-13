Benda Bandhara : बेंदाच्या बंधाऱ्याचे जलपूजन; चिंचोली शिवारात पाणी आले, थोरात कारखाना यंत्रणेची मदत

तळेगाव दिघे: माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखान्याने दिलेल्या यंत्रणेमुळे पिंपळे चारीतून चिंचोली गुरव येथील बेंदाच्या बंधाऱ्यात पाणी आले. थोरात साखर कारखान्याचे उपाध्यक्ष पांडुरंग घुले यांच्या उपस्थितीत बेंदाच्या बंधाऱ्याचे जलपूजन करण्यात आले. .चिंचोली गुरव (ता. संगमनेर) येथील बेदाच्या बंधाऱ्याच्या जलपूजनप्रसंगी थोरात कारखान्याचे उपाध्यक्ष पांडुरंग घुले, संचालक संपत गोडगे, प्रताप सोनवणे, बाळासाहेब खिलारी, विलास सोनवणे, राहुल सोनवणे, अनिल खिल्लारी, दौलत सोनवणे, महेश सोनवणे, खंडेराव सोनवणे, बाळासाहेब गोडगे, दत्तात्रय गोडगे उपस्थित होते..संपत गोडगे म्हणाले, पिंपळे बंधाऱ्यातून चिंचोली गुरव शिवाराला पाणी मिळावे, याकरता कारखान्याच्या यंत्रणेने चारी खोदून पाणी आणले. ज्या भागात पाणी नाही, तेथे पाणी देण्यासाठी माजी मंत्री थोरात यांनी आराखडा केला असून, वंचित भागाला पाणी देण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.