अहिल्यानगर

Benda Bandhara : बेंदाच्या बंधाऱ्याचे जलपूजन; चिंचोली शिवारात पाणी आले, थोरात कारखाना यंत्रणेची मदत

Water Released into Benda Bandhara: संपत गोडगे म्हणाले, पिंपळे बंधाऱ्यातून चिंचोली गुरव शिवाराला पाणी मिळावे, याकरता कारखान्याच्या यंत्रणेने चारी खोदून पाणी आणले. ज्या भागात पाणी नाही, तेथे पाणी देण्यासाठी माजी मंत्री थोरात यांनी आराखडा केला.
Farmers celebrate as water reaches Chincholi Shivar after the Benda Bandhara Jal Poojan, with technical help from Thorat Sugar Factory.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

तळेगाव दिघे: माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखान्याने दिलेल्या यंत्रणेमुळे पिंपळे चारीतून चिंचोली गुरव येथील बेंदाच्या बंधाऱ्यात पाणी आले. थोरात साखर कारखान्याचे उपाध्यक्ष पांडुरंग घुले यांच्या उपस्थितीत बेंदाच्या बंधाऱ्याचे जलपूजन करण्यात आले.

