अहिल्यानगर: कुठे अनियमित, तर कुठे कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याने नगरकर त्रस्त झाले आहेत. महापालिकेने घरगुती पाणीपट्टीत ९०० रुपयांची वाढ केलीय. वाढीव पाणीपट्टी भरूनदेखील वेळेत आणि पुरेसे पाणी मिळत नसल्याने नगरकर महापालिकेच्या या अनागोंदी कारभाराविरोधात संताप व्यक्त करत आहेत. काही ठिकाणी, तर व्हॉल्व्हमन मनमानी करीत आहेत. त्यांच्यावर वरिष्ठांचा वचक राहिलेला नाही. त्यामुळे पाणीबाणी झालेली आहे..फेज १, फेज २ आणि अमृत यांसारख्या सुमारे तीनशे कोटी रुपयांच्या योजना राबवूनदेखील नगरकरांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. या आर्थिक वर्षात महापालिकेने २१ वर्षांनंतर पाणीपट्टीमध्ये ९०० रुपयांची वाढ केली. नगरकरांनी ही दरवाढ देखील स्वीकारली. परंतु वाढीव पाणीपट्टी भरूनदेखील कल्याण रोड परिसर, केडगाव, सावेडी, बोल्हेगाव-नागापूर या भागांतील अनेक वसाहतींना दैनंदिन पाणीपुरवठ्यासाठी झगडावे लागते..पाणी सोडण्याच्या वेळा निश्चित नाहीत, कुठे मध्यरात्री, तर कुठे पहाटे कोणतीही पूर्वकल्पना न देता अचानक पिण्याचे पाणी सोडले जाते. अनेक भागांत नागरिकांना अक्षरशः नळांना विद्युत मोटारी जोडून पाणी उपसा करावा लागतो. पाणीपुरवठा कमी दाबाने होत असल्याने नागरिकांनाही कसरत करावी लागते. वारंवार निवेदने तसेच आंदोलने करून देखील महापालिका प्रशासन या पाणी प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेत नाही. त्यामुळे नागरिकांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागतोय..घरगुती पाणीपट्टीत २१ वर्षांनंतर ९०० रुपयांनी वाढ करण्यात आली असली, तरी शहर पाणीपुरवठा योजना तोट्यातच आहे. सद्यस्थितीत पाणी योजनेवर दरवर्षी ४४ कोटी ६७ लाख रुपयांचा खर्च होत आहे. पाणीपट्टी वाढवली असली, तरी उत्पन्नात केवळ १० कोटींचीच वाढ होणार आहे. अद्यापही २० ते २५ कोटींची तूट कायम आहे..पाणी चोरांकडे दुर्लक्षमहापालिकेकडून पुरविण्यात येणारे पिण्याचे पाणी चोरून आणि फुकटात वापरणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाला दरवर्षी १८ ते २० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागतो. शहरात एक लाख ३१ हजार मालमत्तांची नोंद आहे. अधिकृत नळजोडांची संख्या ५२ हजार आहे. मालमत्तांच्या तुलनेत अधिकृत नळजोडांची संख्या वाढत नसल्याने महापालिकेला दरवर्षी पाणीपट्टीत कोट्यवधींचा तोटा सहन करावा लागतो..शासन नियमावलीनुसार पाणीयोजना ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर चालवली गेली पाहिजे. परंतु सद्यस्थितीत महानगरपालिकेला तोटाच होत आहे. त्यामुळे घरगुती वापराच्या पाणीपट्टीच्या दरात वाढ करणे आवश्यक होते. नाईलाजास्तव पाणीपट्टीमध्ये वाढ करावी लागली. सर्व वस्तुस्थिती समजून घेत, नागरिकांनी सहकार्य करणे आवश्यक आहे.- यशवंत डांगे, आयुक्त तथा प्रशासक, महानगरपालिका.