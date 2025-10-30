Taklibhan News: शेतशिवार पुन्हा जलमय; टाकळीभान परिसरात रब्बीच्या पेरण्या लांबणीवर..

टाकळीभान: सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे ओढे-नाले एक होऊन शेतशिवारात पाणी घुसले होते. यामुळे सोयाबीनसह खरिपातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले. पावसाच्या उघडीपीनंतर शेतातील पाणी ओसरल्यानंतर शेतकऱ्यांनी उरले-सुरले सोयाबीनचे पीक काढले. मात्र, स्वाती नक्षत्रात झालेल्या पावसामुळे शेतशिवार पुन्हा जलमय झाले. .MLA Amol Khatal: पर्यटनासाठी २ कोटींच्या कामांना मान्यता: आमदार अमोल खताळ; तालुक्याला नवचैतन्य मिळणार .टाकळीभान परिसरातील खोकर, भोकर, कारेगाव, भेर्डापूर, वांगी, खिर्डी, गुजरवाडी, खानापूर, भामाठाण, परिसरात सप्टेंबरमध्ये अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. खरीप हंगाम निसर्गाच्या लहरीपणामुळे वाया गेल्यानंतर रब्बी हंगामाची पुन्हा नव्या उमेदीने सुरुवात करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कंबर कसली आहे. मात्र, या परिसरात शनिवार (ता. २५) ते बुधवार (ता. २९) दरम्यान पावसाने पुन्हा एकदा जोरदार हजेरी लावली. .परिणामी रब्बी हंगामातील पेरणी किमान दोन ते तीन आठवडे लांबणीवर पडली आहे. सप्टेंबर अखेर खरिपातील पिकांची काढणी करून शेतकरी रानातील शेतकरी रब्बीच्या पेरणीसाठी रान तयार करतात. यंदा मात्र खरिपातील पीक काढणीपूर्वी व काढणीनंतर झालेल्या पावसामुळे शेतात मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचले आहे. त्यामुळे नांगरणीसह मशागत लांबली आहे. परिणामी रब्बी हंगामातील पेरणीचे दिवस निघून जात असून, रब्बीच्या पेरणीला विलंब होत आहे..Shirdi News:'शिर्डीतील पाहुण्यांची काश्मिरी लग्नास हजेरी'; पारंपरिक सोहळ्यात तीन दिवस घेतला पाहुणचार, आदरातिथ्याने भारावले.यंदा पावसाळ्यामध्ये अतिवृष्टीने परिसरातील खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या नुकसानीतुन शेतकरी कसेबसे सावरत असतानाच गेल्या तीन दिवसांपासून ढगाळ हवामानासह जोरदार पाऊस झाल्याने शेतीकामात अडथळा निर्माण झाला आहे. शेतातील पिकांचे नुकसान झाले आहे.- प्रमोद शेरकर, शेतकरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.