अहिल्यानगर

Taklibhan News: शेतशिवार पुन्हा जलमय; टाकळीभान परिसरात रब्बीच्या पेरण्या लांबणीवर..

Farms Flooded Again in Taklibhan Area: सप्टेंबर अखेर खरिपातील पिकांची काढणी करून शेतकरी रानातील शेतकरी रब्बीच्या पेरणीसाठी रान‌ तयार करतात. यंदा मात्र खरिपातील पीक काढणीपूर्वी व काढणीनंतर झालेल्या पावसामुळे शेतात मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचले आहे.
Waterlogged fields in Taklibhan; Rabi sowing delayed as farmers await relief from continuous rain.

Waterlogged fields in Taklibhan; Rabi sowing delayed as farmers await relief from continuous rain.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

टाकळीभान: सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे ओढे-नाले एक होऊन शेतशिवारात पाणी घुसले होते. यामुळे सोयाबीनसह खरिपातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले. पावसाच्या उघडीपीनंतर शेतातील पाणी ओसरल्यानंतर शेतकऱ्यांनी उरले-सुरले सोयाबीनचे पीक काढले. मात्र, स्वाती नक्षत्रात झालेल्या पावसामुळे शेतशिवार पुन्हा जलमय झाले.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
district
Rabi Season
Flood damage to crops

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com