अकोल्यात कोविड सेंटर उभारू पण डॉक्टर आणायचे कोठून

अकोले ः तालुक्‍यात कोविड सेंटर उभारणे गरजेचे असले, तरी त्यासाठी आरोग्य अधिकारीच उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे कोविड सेंटर सुरू करणे शक्‍य नसल्याचे तहसीलदार मुकेश कांबळे यांनी सांगितले. तालुक्‍यात कोरोनाबाधितांची संख्या हजारच्या पार होत असताना तातडीने कोविड सेंटर उभारणे गरजेचे आहे. तालुक्‍यातील पत्रकारांनी याबाबत तहसीलदार कांबळे यांच्याशी संवाद साधला. कांबळे म्हणाले, ""समशेरपूर, राजूर, शेंडी येथे अँटीजेन टेस्ट सुविधा असून, इतर ठिकाणी लवकरच ही सुविधा उपलब्ध करणार आहोत. "माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी' मोहिमेत तालुक्‍यातील नागरिकांची तपासणी केली जाणार आहे. तालुक्‍यात एकाच वेळी 50 कुटुंबांची तपासणी केली जाणार आहे. मास्क न वापरल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. सध्या तालुक्‍यात पुरेसे बेड्‌स उपलब्ध आहेत. अगस्ती कारखाना अजून 50 बेड्‌सची सोय करणार आहे. नागरिकांनी नियमांचे पालन करावे.''

व्यापाऱ्यांनी स्वयंस्फूर्तीने व्यवसाय बंद ठेवून चांगले सहकार्य केले. अकोले शहरात लवकरच निर्जंतुकीकरण करणार असल्याचे कांबळे यांनी सांगितले.

Web Title: We will set up a covid center in Akola but where to bring a doctor