श्रीरामपूर: १०७ वर्षांपासून सुरू असलेला आकारी पडीत जमिनींचा लढा आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. न्यायालयीन लढाई जिंकूनही राजकीय व्यवस्थेने यात खोडा घातला आहे. त्यामुळे आता सरकारला जाग आणण्यासाठी अहिंसेच्या मार्गाने रस्त्यावरची लढाई लढली जाईल. जोपर्यंत आमच्या हक्काच्या जमिनी परत मिळत नाहीत, तोपर्यंत उपसलेले हे हत्यार म्यान होणार नाही, असा निर्धार शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अॅड. अजित काळे यांनी व्यक्त केला..हरेगाव शेती महामंडळाच्या मुख्य कार्यालयासमोर आयोजित ''एल्गार मेळाव्यात'' ते बोलत होते. यावेळी नऊ गावांतील आकारी पडीत शेतकरी कुटुंबांसह मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. याप्रश्नी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवारी (ता. २०) श्रीरामपूर येथील महात्मा गांधी पुतळ्यासमोर आकारी पडीत शेतकरी सहकुटुंब आत्मक्लेष आंदोलन करणार असल्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली..अॅड. काळे म्हणाले की, २०१८ पासून या प्रश्नाचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान महसूल विभागाच्या पत्रामुळे आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या प्रयत्नांमुळे सरकारला निर्णय घेण्याचे निर्देश मिळाले. मंत्रिमंडळाने प्रस्तावास मान्यता दिली. मात्र, राजभवनात एका बड्या नेत्याने या जमिनी शहरालगत आणि ''स्क्वेअर फूट'' दराच्या असल्याचा चुकीचा अहवाल देऊन राज्यपालांची दिशाभूल केली. केवळ श्रेयवादाच्या लढाईत शेतकऱ्यांचा बळी दिला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. जमिनी मूळ मालकांच्या असताना चार हजार एकर जमीन उद्योगांना देण्याचा घाट शासन घालत आहे, तो आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला..यावेळी रूपेश काले, सचिन वेताळ, सुरेश ताके, कार्लस साठे, सागर मुठे, शालिनी झुराळे, अॅड. सर्जेराव घोडे, संजय दुधेडिया, प्रशांत शिंदे, प्रभाकर कांबळे, सचिन वेताळ, चंद्रभान वाघ, दिलीप गलांडे, साहेबराव चोरमल, दत्तात्रय मुठे यांनी मनोगत व्यक्त केले. सूत्रसंचालन शरद आसने यांनी केले..अन्यायाचा वाचला पाढाब्रिटिश सरकारने १९१८ मध्ये भंडारदरा धरणाच्या पाण्यावर शेती करण्यासाठी या जमिनी ३० वर्षांच्या करारावर घेतल्या होत्या. करार संपल्यावर त्या परत करणे बंधनकारक होते. मात्र, स्वातंत्र्य मिळाल्यावर प्रशासनानेच या जमिनी गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे, असे काळे यांनी नमूद केले. या लढ्यात महिलांची उपस्थिती निर्णायक ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.