Nandiwale Tirmali Community : मायबाप सरकार आरक्षण मिळेल का?: आरक्षणासाठी नंदीवाले तिरमली समाजाचा अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

Ahilyanagar Protest: नंदी बैलांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाने धडकलेल्या समाज बांधवांनी घोषणाबाजी करत सरकारकडे आरक्षणाची मागणी केली. आंदोलनातील नंदी बैलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारातून आत शिरून सरकार व अधिकाऱ्यांसमोर वाकून नमस्कार घातला. या अनोख्या प्रसंगाने सर्वांचे लक्ष वेधले.
Members of the Nandiwale Tirmali community protest at Ahilyanagar DM office demanding government reservation.

सकाळ वृत्तसेवा
अहिल्यानगर: राहण्यासाठी जागा नाही..., शेती नाही..., मुलांना उच्च शिक्षण दिले. पण नोकरी नाही..., रोजगार नाही..., हाताला काम नाही..., अशा हृदयस्पर्शी व्यथा मांडत नंदीवाले तिरमली समाजाने आज (ता.१८) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळून आरक्षण मिळण्याच्या मागणीसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला होता. तातडीने हा प्रश्‍न निकाली काढण्याची मागणी निवेदनाद्वारे निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते यांच्याकडे करण्यात आली.

