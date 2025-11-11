धक्कादायक घटना! 'सोन्याच्या पेटीसाठी पडक्या घरात जादूटोणा'; पाेलिसांचा छापा अन् पळापळी, अहिल्यानगर जिल्ह्यात खळबळ..

राजूर: जमिनीमध्ये पुरलेली सोन्याची पेटी मिळावी, यासाठी पडक्या घरात जादूटोणा करण्यात आला असल्याचा धक्कादायक प्रकार राजूर मध्ये घडला आहे. घर मालक गिरीश विनायक बोऱ्हाडे यानेच हा जादूटोणा करण्यासाठी एका महिलेसह चौघांना दहा हजार रुपये दिले होते. जादूटोणा सुरू असल्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी छापा टाकून आरोपींना ताब्यात घेऊन त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..Motivation Story: 'आयकर अधिकारी स्वप्नील पाटील यांनी पटकाविला आयर्नमॅनचा किताब'; स्पर्धा ७ तास ५४ मिनिटांत पूर्ण; खडतर परिस्थितीवर मात.. .राजूरमध्ये गिरीश विनायक बोऱ्हाडे यांचे जुने पडके घर आहे. रविवारी (ता. ९) सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास या घरात जादूटोणा सुरू असल्याची माहिती राजूर पोलिस ठाण्यातील पोलिस शिपाई सुनील रत्नपारखी यांना मिळाली. त्यानुसार सहायक निरीक्षक किशोर पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने संबंधित ठिकाणी छापा टाकला असता एका महिलेसह चौघे जादूटोणा करताना आढळून आले. घरासमोरील मोकळ्या जागेत जेसीबी मशिन सुरू होते..पाण्याची टाकी बांधण्यासाठी खड्डा घेत असल्याचे घरमालक गिरीश बोऱ्हाडे याने सांगितले. परंतु तेथे महिला व चार पुरुषांसह लिंबू, हळद, कुंकू, अगरबत्ती, गुलाबपाणी, काडेपेटी असे जादुटोण्याचे साहित्य आढळून आले. एका खोलीत खड्डा घेतला होता, माती उकरण्यासाठी लागणारे साहित्यही आढळून आले. याबाबत चौकशी केली असता घराच्या खाली जमिनीमध्ये सोन्याची पेटी पुरलेली आहे, ती काढण्यासाठी बोऱ्हाडे याने हा जादूटोणा करण्यास सांगितल्याची कबुली आरोपींनी दिली. .MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...घरमालक गिरीश विनायक बोऱ्हाडे (रा. राजूर), सादिक बेग जाफर बेग (३५, रा. वाशीम), अनिकेत सुरेंद्र काळपांडे (३१, रा. अमरावती), नीलेश सुरेशराव रेवास्कर (३७, रा. वाशीम), विष्णू पाराजी हजारे (७४, रा. नाशिक) अशी ताब्यात घेतलेल्या आरोपींची नावे आहेत. पोलिस शिपाई सुनील रत्नपारखी यांच्या फिर्यादीवरून आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.