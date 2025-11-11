अहिल्यानगर

धक्कादायक घटना! 'सोन्याच्या पेटीसाठी पडक्या घरात जादूटोणा'; पाेलिसांचा छापा अन् पळापळी, अहिल्यानगर जिल्ह्यात खळबळ..

Golden Box Mystery: घर मालक गिरीश विनायक बोऱ्हाडे यानेच हा जादूटोणा करण्यासाठी एका महिलेसह चौघांना दहा हजार रुपये दिले होते. जादूटोणा सुरू असल्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी छापा टाकून आरोपींना ताब्यात घेऊन त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
Police raid an abandoned house in Ahilyanagar where witchcraft rituals were performed in search of a mythical golden box.

Police raid an abandoned house in Ahilyanagar where witchcraft rituals were performed in search of a mythical golden box.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

राजूर: जमिनीमध्ये पुरलेली सोन्याची पेटी मिळावी, यासाठी पडक्या घरात जादूटोणा करण्यात आला असल्याचा धक्कादायक प्रकार राजूर मध्ये घडला आहे. घर मालक गिरीश विनायक बोऱ्हाडे यानेच हा जादूटोणा करण्यासाठी एका महिलेसह चौघांना दहा हजार रुपये दिले होते. जादूटोणा सुरू असल्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी छापा टाकून आरोपींना ताब्यात घेऊन त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
police
crime
police case
Arrested
Action
Treasure
district
black magic
police investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com