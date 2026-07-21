अहिल्यानगर

Shirdi Murder: शिर्डी हादरली! साई मंदिराजवळ महिलेकडून महिलेचा खून; बाजारपेठेत थरार, तपासात धक्कादायक खुलासे

Woman stabbed to death near Sai Temple: साई मंदिराजवळील बाजारपेठेत जुन्या वादातून महिलेचा निर्घृण खून; पोलिस तपासात सहआरोपींचा सहभाग, सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह
Shirdi Market Murder: Police Uncover Fresh Leads in Woman's Killing Case

Shirdi Market Murder: Police Uncover Fresh Leads in Woman's Killing Case

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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शिर्डी: जुन्‍या वादातून महिलेनेच महिलेवर चाकूने वार करत खून केल्याचा धक्कादायक प्रकार शिर्डी येथे रविवारी (ता. १९) रात्री घडला. साई समाधी मंदिराजवळ असलेल्या दक्षिण बाजूच्या रस्त्यावर ही घटना घडली. जयश्री साईनाथ क्षीरसागर (वय २७) असे खून झालेल्या महिलेचे नाव आहे, तर फिजा पटेल (वय २१) असे आरोपी महिलेचे नाव आहे.

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