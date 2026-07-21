Shirdi Murder: शिर्डी हादरली! साई मंदिराजवळ महिलेकडून महिलेचा खून; बाजारपेठेत थरार, तपासात धक्कादायक खुलासे

शिर्डी: जुन्या वादातून महिलेनेच महिलेवर चाकूने वार करत खून केल्याचा धक्कादायक प्रकार शिर्डी येथे रविवारी (ता. १९) रात्री घडला. साई समाधी मंदिराजवळ असलेल्या दक्षिण बाजूच्या रस्त्यावर ही घटना घडली. जयश्री साईनाथ क्षीरसागर (वय २७) असे खून झालेल्या महिलेचे नाव आहे, तर फिजा पटेल (वय २१) असे आरोपी महिलेचे नाव आहे. .Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.खून झालेली महिला जयश्री क्षीरसागर आणि अंजली खंडीझोड (वय २२) यांच्यात पूर्वीपासून वाद सुरू होते. हा खून करताना आरोपी फिजा पटेल हिने अंजली हिच्याशी मोबाईलवरून संपर्क साधला होता, तसेच हत्येसाठी वापरण्यात आलेला चाकूदेखील अंजलीनेच उपलब्ध करून दिल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाल्याची माहिती पोलिस उपाधीक्षक अमोल भारती यांनी दिली. साई समाधी मंदिराच्या भिंतीला लागून असलेल्या बाजारपेठेत फिजा पटेल हिने जयश्री क्षीरसागर यांच्यावर सपासप चाकूचे वार केले. .रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेली महिला आणि हल्ला करणारी आरोपी महिला पाहून परिसरात एकच खळबळ उडाली. भाविकांची पळापळ झाली, तर दुकानदारही हादरले. ज्या ठिकाणी खून झाला, तेथून साई मंदिराची पोलिस चौकी हाकेच्या अंतरावर आहे, तसेच साई संस्थानचे सुरक्षा रक्षकही या परिसरात तैनात असतात. मात्र, घटना घडली त्यावेळी घटनास्थळी कोणीही उपस्थित नसल्याचे दिसून आले..पोलिसांना कारवाईचे स्वातंत्र्य : राधाकृष्ण विखे पाटीलपालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सोमवारी (ता. २०) शिर्डीत पोलिस अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेतला. त्यानंतर जिल्हा पोलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या. यावेळी नगराध्यक्षा जयश्री थोरात, उपनगराध्यक्ष अभय शेळके आणि मुख्याधिकारी सतीश दिघे उपस्थित होते. पत्रकारांशी बोलताना विखे पाटील म्हणाले, ‘जिल्ह्यातील गुन्हेगारी मोडून काढण्याच्या सूचना पोलिसांना दिल्या आहेत. यापुढे शिर्डीतील पादचारी मार्गांवर आणि रस्त्यांवर कुणालाही व्यवसाय करू दिला जाणार नाही. घटना घडत असताना जखमी महिलेच्या मदतीसाठी कोणीही पुढे आले नाही, ही बाब दुर्दैवी आहे. शहरात कोम्बिंग ऑपरेशन राबविण्यात येईल. जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना आवश्यक ती कारवाई करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. नेवासा, श्रीरामपूर आणि शिर्डीपर्यंत गुन्हेगारी वाढली असून, पारनेर तालुका, तर गुन्हेगारीचा अड्डा बनला असल्याचे ते म्हणाले..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.अतिक्रमणातील दुकाने अन् घरांवर बुलडोझर ः अभय शेळकेफळविक्रेत्या महिलेचा खून ही संतापजनक घटना आहे. ईझी मनीमुळे गुन्हेगारी वाढली. बेकायदेशीर धंदे आणि अमली पदार्थ विक्रीच्या विरोधात पालिका पोलिसांच्या मदतीने धडक कारवाई करेल. अवैध धंदे करणाऱ्यांची अतिक्रमीत जागेतील दुकाने आणि घरांवर बुलडोझर फिरवू, असा इशारा उपनगराध्यक्ष अभय शेळके यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. यावेळी नगराध्यक्ष जयश्री थोरात यांच्यासह नगरसेवक उपस्थित होते. शेळके म्हणाले, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि युवानेते डाॅ. सुजय विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हेगारीचा बीमोड करण्यासाठी आम्ही सर्वकाही करू. अवैध धंदे करण्याऱ्यांची नावे निश्चित करून त्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. कुणाचीही गय केली जाणार नाही. गुन्हेगारी आणि अवैध व्यवसायाला कुणीही पाठबळ देऊ नये. अधिकचे पैसे मिळतात म्हणून त्यांना संरक्षण देऊ नये. स्थानिकांनी जागरूक होऊन गुन्हेगारीच्या बीमोड करण्याच्या मोहिमेला सहकार्य करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.