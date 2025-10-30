अहिल्यानगर

Ahilyanagar Crime: 'हातचलाखीने दागिने चोरणाऱ्या महिलांना अटक'; जामखेड बसस्‍थानकात स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई..

Clever Theft Foiled: बीड जिल्ह्यामधून काही महिला जामखेड परिसरामध्ये येऊन सराफ व्यावसायिकांचे लक्ष विचलित करुन दागिने चोरी करत आहेत. त्यातील दोन महिला या पुन्हा चोरी करण्यासाठी जामखेड बसस्थानक परिसरामध्ये आलेल्या आहेत.
Ahilyanagar Crime

Ahilyanagar Crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अहिल्यानगर: सराफ दुकानात हातचलाखी करून सोन्याचे दागिने लंपास करणाऱ्या महिलांना स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने अटक केली आहे. त्यांच्याकडून पन्नास हजार रुपये किमतीचे चोरीचे दागिने हस्तगत करण्यात आले आहेत. जामखेड बसस्थानक परिसरात सापळा रचून ही कारवाई करण्यात आली.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
crime
district
Jewellery
Arrest
police investigation
Theft

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com