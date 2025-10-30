अहिल्यानगर: सराफ दुकानात हातचलाखी करून सोन्याचे दागिने लंपास करणाऱ्या महिलांना स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने अटक केली आहे. त्यांच्याकडून पन्नास हजार रुपये किमतीचे चोरीचे दागिने हस्तगत करण्यात आले आहेत. जामखेड बसस्थानक परिसरात सापळा रचून ही कारवाई करण्यात आली..शांताबाई राधाकिसन जाधव (वय ५५, रा. हिवरसिंगा, ता. शिरुर, बीड) व नीलावती लक्ष्मण केंगार (वय ५२, रा. मुर्शदपूर, ता. जि. बीड) अशी अटक केलेल्या महिलांची नावे आहेत. फिर्यादी हरिओम बापू मैड (वय २०, रा. गदादेनगर, कर्जत, ता. कर्जत) हे त्यांच्या साई ज्वेलर्स दुकानामध्ये असताना दोन अनोळखी महिला दागिने खरेदी करण्याच्या उद्देशाने दुकानात आल्या. त्यांनी दागिने पाहत असताना हातचलाखीने फिर्यादीच्या दुकानातील ३८ हजार ९५ रुपये किमतीचे चांदीचे दागिने चोरुन नेले. .याबाबत कर्जत पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दरम्यान, दिवाळी सणाच्या वेळी अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये गर्दीचा फायदा घेऊन प्रवाशांचे दागिने चोरी झाल्याच्या घटनांमध्ये, तसेच सराफ व्यावसायीकांच्या दुकानामध्ये चोरीच्या अनेक घटना घडलेल्या आहेत. या गुन्ह्यांचा समांतर तपास करत असताना स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक किरणकुमार कबाडी यांनी पोलिस अंमलदार हदय घोडके, भीमराज खर्से, श्यामसुंदर जाधव, योगेश कर्डिले, महादेव भांड महिला पोलिस अंमलदार चिमा काळे यांचे पथक तयार करुन तपासाच्या सूचना दिल्या. .पथकाला माहिती मिळाली की, बीड जिल्ह्यामधून काही महिला जामखेड परिसरामध्ये येऊन सराफ व्यावसायिकांचे लक्ष विचलित करुन दागिने चोरी करत आहेत. त्यातील दोन महिला या पुन्हा चोरी करण्यासाठी जामखेड बसस्थानक परिसरामध्ये आलेल्या आहेत. पथकाने तत्काळ जामखेड बसस्थानक परिसरामध्ये जाऊन सापळा रचून या महिलांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून पन्नास हजार रुपये किमतीचे चोरीचे दागिने हस्तगत करण्यात आले आहेत. पुढील तपासासाठी त्यांना कर्जत पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.