Women's Morcha: दारूबंदीसाठी भोकरमधील महिलांचा मोर्चा; आठवडाभरात अंमलबजावणी करण्याचे ओगले यांचे आश्वासन

टाकळीभान: दारूमुळे मुलाबाळांच्या शिक्षणावर परिणाम होत आहे. संसार उदध्वस्त होत आहे. मुलांचे भविष्य घडवायचे कसे? आम्ही जगायचे कसे? असे सवाल करत भोकर (ता. श्रीरामपूर) येथील महिलांनी दारूबंदीसाठी आमदार, तहसीलदार, पोलिस ठाणे, दारूबंदी व उत्पादन शुल्क कार्यालयावर मोर्चा काढला. आठवड्याभरात दारूबंदी करण्याचे आश्वासन देत आमदार हेमंत ओगले यांनी प्रशासनाला सूचना दिल्या, तर पोलिस निरीक्षक अरुण धनवडे यांनीही त्वरित कारवाई करण्याचे आश्वासन महिलांना दिले..Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.भोकर येथे दारूमुळे त्रस्त महिलांनी सोमवार (ता.८) एकत्र येत ग्रामसभेत दारूबंदीचा ठराव मंजूर केला. तेथून तालुक्यातील विविध कार्यालयांत निवेदन देऊन आपल्या व्यथा मांडल्या. सरपंच शीतल पटारे, आशांकुर महिला केंद्राच्या सिस्टर प्रिस्का यासह महिलांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भोकर येथे जिल्हा परिषद शाळेसमोर अवैध दारुविक्री व मटका सुरू आहे. तो तत्काळ बंद करावा. व्यसनाधिनतेचा परिणाम शाळकरी मुलावर, अनेकांच्या संसारावर होत आहे. तत्काळ दारूबंदी करून महिला वर्गाला दिलासा द्यावा, असे निवेदनात म्हटले आहे..निवेदन पोहोचताच भरारी पथकाने तातडीने भोकर येथे कारवाई सुरू केली. मात्र, अवैध विक्रेते सावध झाल्याने येथे दोन गोण्या रिकाम्या बाटल्यांशिवाय पोलिसांच्या काहीच हाती लागले नाही.यावेळी उपसरपंच संदीप गांधले, रेखा थोरात, सुनीता आहेर, सुदाम पटारे, प्रताप पटारे उपस्थित होते. .या निवेदनावर साखरबाई शिंदे, शीला अमोलिक, अनिता शिरसाठ, सुशीला सोनावणे, सुनीता थोरात, चंद्रकला म्हसे, उषा बोधक, शबाना शेख, विमल आहेर, ताराबाई पंडित, पूजा अमोलिक, छाया साळवे, सोनाली चिलघर, कमल अमोलिक, सुमन अमोलिक, मंदा मोरे, शीला अमोलिक, आशा आहेर, चंद्रभागा आहेर, मनीषा अमोलिक, कमल साळवे, आशा चव्हाण, सुनीता आहेर आदी महिलांच्या सह्या आहेत..Smart Meter: मीटरचा हिशोब 'स्मार्ट' की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा. भोकरमध्ये एकूण २८ अवैध दारुविक्रीचे अड्डे आहेत. या विक्रेत्यांच्या नावांची यादी संबंधित महिलांनी पोलिसांना दिल्याने पोलिस प्रशासन काय भूमिका घेणार? भोकरची दारूबंदी होणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..