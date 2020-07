'महाजॉब'ची संकल्पना एका तरुणाने मांडली अन्‌ मुख्यमंत्र्यांनी ती स्विकारली, तो तरुण तुम्हाला माहितीये का?

अहमदनगर : उद्योग क्षेत्रात मराठी मुलांना रोजगार उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सरकारने सोमवारी (ता. 6) महाजॉब हे पोर्टल सुरू केले आहे. या संदर्भात नगरमधील विनायकराज प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष विनय वाखुरे व त्यांचे मित्र अजय रासकर यांनी उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडे ही संकल्पना मांडली होती. राज्य सरकारने अखेर त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत त्यावर निर्णय घेतला आहे.

कोरोना महामारीमुळे राज्यातून सुमारे 22 लाख कामगारांचे स्थलांतर झाले आहे. त्यामुळे उद्योग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात कामगारांचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. त्याचा विपरीत परिणाम उद्योग क्षेत्रावर आणि पर्यायाने महाराष्ट्राच्या प्रगतीवर होणार आहे. त्यामुळे उद्योगांना कामगार मिळावेत, राज्यातील मराठी बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, यादृष्टीने राज्य सरकारने ऑनलाइन पोर्टल सुरू करावे, जेणे करून राज्यातील उद्योगांना कामगार मिळतील व बेरोजगारांना नोकरी मिळेल, अशी मागणी विनय वाखुरे पाटील यांनी उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्याकडे केली होती. ही मागणी तनपुरे यांनी शासनस्तरावर पोचवली. या महाजॉब पोर्टलचे उद्‌घाटन सोमवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.

