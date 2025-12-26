Ahilyanagar Fraud: जास्त परताव्याच्या आमिषाने तरुणाची सात लाखाची फसवणूक; दहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल!

अहिल्यानगर: शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक केल्यास दरमहा पाच टक्के परतावा देण्याचे आमिष दाखवून भिंगारमधील एका तरुणाची ७ लाख १० हजार रुपयांची आर्थिक फसवणूक करण्यात आली आहे. या प्रकरणी कॅम्प पोलीस ठाण्यात पुणे व नगरमधील दाह जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. .रहिवासी राकेश बोरगे यांनी याप्रकरणी फिर्याद दिली आहे. जून २०२४ ते जून २०२५ या कालावधीत हा प्रकार घडला. संशयित आरोपींनी संगनमत करून फिर्यादीचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर त्यांच्याकडून रोख स्वरूपात, गुगल पे आणि आरटीजीएसद्वारे सात लाख रुपये स्वीकारले. मात्र, मुदत संपूनही मुद्दल न देता त्यांची फसवणूक केली. .या प्रकरणी प्रशांत गवळी, ज्योती गवळी, प्रकाश मांगपे यांच्यासह अन्य आरोपींविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. सहायक पोलीस निरीक्षक जगदीश मुलगीर या गुन्ह्याचा पुढील तपास करत आहेत. नागरिकांनी अशा कोणत्याही भूलथापांना बळी पडू नये, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.