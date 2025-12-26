अहिल्यानगर

Ahilyanagar Fraud: जास्त परताव्याच्या आमिषाने तरुणाची सात लाखाची फसवणूक; दहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल!

case Registered against ten Accused for financial fraud: शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुकीच्या आमिषाने तरुणाची फसवणूक; दहा आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल
Ahilyanagar Fraud

Ahilyanagar Fraud

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अहिल्यानगर: शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक केल्यास दरमहा पाच टक्के परतावा देण्याचे आमिष दाखवून भिंगारमधील एका तरुणाची ७ लाख १० हजार रुपयांची आर्थिक फसवणूक करण्यात आली आहे. या प्रकरणी कॅम्प पोलीस ठाण्यात पुणे व नगरमधील दाह जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
scam
district
Fraud Crime

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com