Ahilyanagar Crime: अहिल्यानगरात थरारक घटना; मुरुम चोरी उघडकीस आणणाऱ्या तरुणांचा पाठलाग जीवावर बेतला, जेसीबीच्या धडकेत एकाचा मृत्यू

नगर तालुका: नगर तालुक्यातील धनगरवाडी परिसरात बेकायदेशीरपणे मुरुम चोरी करून पळून जाणाऱ्या आरोपींचा पाठलाग करणाऱ्या दोन तरुणांच्या दुचाकीला जेसीबीने धडक दिली. त्यात एकाचा जागीच मृत्यू झाला, तर एक जण गंभीर जखमी झाला. या प्रकरणी एमआयडीसी पोलिसांनी आरोपी राम उर्फ गणेश मधुकर म्हस्के (वय ३५, रा. जेऊर बायजाबाई, ता. जि. अहिल्यानगर) याला जेसीबीसह ताब्यात घेतले आहे..विजय दत्तू कजबे (वय ३८, रा. तपोवन रोड, अहिल्यानगर) यांनी याबाबत फिर्याद दिली आहे. २८ मे रोजी मध्यरात्रीच्या सुमारास धनगरवाडी शिवारातील हनुमान मंदिराजवळील एका प्लॉटमधून जेसीबीच्या साह्याने मुरुम चोरी होत असल्याची माहिती त्यांना मिळाली होती. त्यानंतर विजय कजबे व त्यांचे मित्र प्रदीप चिंचणे हे घटनास्थळी गेले असता, आरोपी राम म्हस्के व जेसीबी चालक वाहनांसह तेथून पळून जाऊ लागले..यावेळी कजबे व चिंचणे यांनी त्यांच्या दुचाकीवरून पाठलाग सुरू केला. अहिल्यानगर-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील जरेवस्ती परिसरात त्यांनी जेसीबी अडवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, चालकाने जेसीबीने दुचाकीला जोरदार धडक दिली. .या धडकेनंतर दुचाकी काही अंतर फरफटत गेली. या अपघातात चिंचणे यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर कजबे गंभीर जखमी झाले. त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. घटनेनंतर आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाले. या प्रकरणी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात राम म्हस्के व जेसीबी चालकाविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..दरम्यान म्हस्के यास पोलिसांनी अटक केली. एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक मनोज मोंढे पुढील तपास करीत आहेत. या घटनेमुळे परिसरातील अवैध मुरुम उत्खनन आणि वाहतुकीवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.