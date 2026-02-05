तुंबळ हाणामारीत युवकाचा खून; भाऊबंदकीचा वाद शिगेला पोहोचला, तीन जण गंभीर, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील थरारक घटना..

सोनई : कांगोणी रस्त्यावर असलेल्या वडघुले वस्तीवर जुन्या घराच्या शेडजवळ भाऊबंदकीचा वाद शिगेला पोहोचला आणि झालेल्या तुंबळ हाणामारीत अनेक गुन्ह्यांची पार्श्वभूमी असलेल्या ३६ वर्षीय युवकाचा खून झाला आहे. त्यास मारहाण करणारे तिघे जण सुद्धा गंभीर जखमी झाले. सोनई पोलिसांनी तीन जखमी आरोपीसह एका महिलेस अटक केली आहे. .सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...हिराबाई दत्तात्रेय वडघुले यांच्या फिर्यादीवरून विठ्ठल रंगनाथ वडघुले, भगवान विठ्ठल वडघुले, संभाजी विठ्ठल वडघुले व गौरी भगवान वडघुले यांच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली आहे..मंगळवारी (ता.३) रोजी रात्री जुन्या घरी आल्याच्या रागातून वाद झाला. त्याचे रूपांतर मारामारीत झाले. कोयता, लोखंडी गज, लोखंडी खोरे व लाकडी दांड्याचा वापर झाला. डोक्यात तीन ते चार मोठ्या खोलवर जखमा झाल्याने गणेश दत्तात्रेय वडघुले जागीच ठार झाला आहे. घटनेची खबर मिळताच सहायक पोलिस निरीक्षक विजय माळी व पथक घटनास्थळी गेले असता मारहाण करणारे सुद्धा रक्तरंजित झाल्याचे दिसून आले..रात्री उशिरा शेवगाव विभागाचे पोलिस उपअधीक्षक नीरज राजगुरू यांनी घटनास्थळी भेट देऊन तपासाबाबत मार्गदर्शन केले. मयत वडघुले याच्यावर एकूण नऊ गुन्हे दाखल असून, पैकी एका गुन्ह्यात त्यास अटक झालेली होती, असे पोलिसांनी सांगितले. तिघे आरोपी सुद्धा जखमी असल्याने त्यांना अगोदर उपचार करण्यासाठी नेण्यात आले होते. अधिक तपास फौजदार सूरज मेढे करीत आहेत..Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.जखमी आरोपी न्यायालयातसोनई पोलिसांनी चार आरोपीस अटक केल्यानंतर आज दुपारी त्यांच्यावर उपचार झाल्यानंतर न्यायालयापुढे उभे केले असता गौरी वडघुले यांना न्यायालयीन कोठडी, तर अन्य तीन आरोपीस दोन दिवस पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.