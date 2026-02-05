अहिल्यानगर

तुंबळ हाणामारीत युवकाचा खून; भाऊबंदकीचा वाद शिगेला पोहोचला, तीन जण गंभीर, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील थरारक घटना..

Police probe into Ahilyanagar faction clash: भाऊबंदकीच्या वादात युवकाचा खून, तीन आरोपी गंभीर जखमी
Police presence at the spot after a violent clash claimed one life in Ahilyanagar district.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोनई : कांगोणी रस्त्यावर असलेल्या वडघुले वस्तीवर जुन्या घराच्या शेडजवळ भाऊबंदकीचा वाद शिगेला पोहोचला आणि झालेल्या तुंबळ हाणामारीत अनेक गुन्ह्यांची पार्श्वभूमी असलेल्या ३६ वर्षीय युवकाचा खून झाला आहे. त्यास मारहाण करणारे तिघे जण सुद्धा गंभीर जखमी झाले. सोनई पोलिसांनी तीन जखमी आरोपीसह एका महिलेस अटक केली आहे.

Ahmednagar
crime
Youth
murder case
district

