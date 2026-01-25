Srirampur Crime: जिल्हा परिषद शाळेच्या जागेची परस्पर विक्री; श्रीरामपूर तालुक्यातील धक्कादायक प्रकार, पाच जणांवर गुन्हा!

अहिल्यानगर

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

श्रीरामपूर : गळनिंब (ता. श्रीरामपूर) येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या शासकीय जागेची बनावट कागदपत्रांच्या आधारे विक्री केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर पाच जणांविरुद्ध फसवणूक व बनावट दस्तऐवज प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

