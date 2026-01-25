Srirampur Crime: जिल्हा परिषद शाळेच्या जागेची परस्पर विक्री; श्रीरामपूर तालुक्यातील धक्कादायक प्रकार, पाच जणांवर गुन्हा!

श्रीरामपूर : गळनिंब (ता. श्रीरामपूर) येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या शासकीय जागेची बनावट कागदपत्रांच्या आधारे विक्री केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर पाच जणांविरुद्ध फसवणूक व बनावट दस्तऐवज प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .Pune News: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक उड्डाण पूल होणार खुला; सेनापती बापट रस्त्यावीरल वाहतूक कोंडी सुटणार! .गळनिंब येथील अशोक बाबूराव बाहुले यांनी ही फिर्याद दाखल केली होती. गळनिंब येथील ग्रामपंचायत मिळकत क्रमांक ११८ ही शासकीय मालकीची आहे. तेथे मुलांची मराठी शाळा भरत असे. १९७१-७२ च्या ग्रामपंचायत उताऱ्यावरही ‘मराठी मुलांची शाळा’ अशी स्पष्ट नोंद असताना संबंधित जागा विक्रीयोग्य नसल्याचे स्पष्ट आहे..शासकीय अथवा जिल्हा परिषद मालकीची मालमत्ता खासगी व्यवहारातून विकता येत नाही, हा मूलभूत नियम असतानाही काही जणांनी संगनमत केल्याचा आरोप आहे. या वक्तींनी ग्रामपंचायतीला हाताशी धरून तेथे बेकायदेशीरपणे ''पंच कमिटी'' अशी नोंद लावली..त्यानंतर बनावट खरेदीखत तयार करून कोणतीही शासकीय किंवा जिल्हा परिषदेची परवानगी न घेता १७ एप्रिल १९९७ रोजी ही जागा केवळ ४१ हजार रुपयांना ताराबाई शिंदे यांच्या नावावर विक्री केली. या जागेचे बाजारमूल्य ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त होते. विशेष म्हणजे, या विक्रीतून मिळालेले पैसे ग्रामपंचायतीत किंवा शासनाकडे जमा न करता आरोपींनी स्वतःच्या फायद्यासाठी त्याचा अपहार केला, असा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे..Pune News: प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! अनेक रेल्वेगाड्या शनिवार-रविवार रद्द; मोठी गैरसोय होणार, नेमकं काय कारण?.\rया प्रकरणी अशोक बाहुले यांनी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती; मात्र गुन्हा दाखल झाला नाही. त्यानंतर अॅड. एन. जी. खंडागळे यांच्यामार्फत न्यायालयात खासगी फिर्याद दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने पोलिसांना चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर सादर झालेल्या अहवाल व वकिलांच्या युक्तिवादाच्या आधारे प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी काटकर विजया एन. एस. यांनी ताराबाई रघुनाथ शिंदे, चांगदेव यशवंत भागवत, हनुमंत भिकाजी चिंधे, जिजाबा दादा वडितके, दगडू केरू शिंदे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फिर्यादीच्या बाजूने अॅड. एन. जी. खंडागळे यांनी काम पाहिले. अॅड. पी. एन. खंडागळे व अॅड. व्ही. आर. खंडागळे यांनी सहकार्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.