जिल्हा परिषद या चौदा मार्गातून वाढवणार उत्पन्न

नगर ः जिल्हा परिषदेचे उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यासाठी आयोजित बैठकीत मोकळे भूखंड भाडेतत्त्वावर देण्यासह 14 विषयांवर चर्चा झाली. त्यावर पुढील कार्यवाही करण्याची सूचना देण्यात आली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष राजश्री घुले, उपाध्यक्ष प्रताप शेळके, अर्थ व पशुसंवर्धन समितीचे सभापती सुनील गडाख, सभापती काशिनाथ दाते, मीरा शेटे, उमेश परहर, गटनेते अजय फटांगरे, जालिंदर वाकचौरे, जिल्हा परिषद सदस्य राजेश परजणे, कैलास वाकचौरे, शालिनी विखे पाटील, शरद नवले आदींसह खातेप्रमुख बैठकीस उपस्थित होते. हेही वाचा - पार्थ पवार दरमहिन्याला पारनेरला येणार...कशासाठी जिल्हा परिषदेला शासनाकडून विविध उपकर, वाढीव उपकर, इरिगेशन, सेस, मुद्रांक शुल्क आदींच्या माध्यमातून दरवर्षी सुमारे 25 ते 30 कोटींचे उत्पन्न मिळते. मात्र, कोरोनामुळे यंदा शासनाचा निधी मिळणे अवघड आहे. त्यामुळे दैनंदिन खर्चासाठी जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यावर बैठकीत चर्चा झाली. जिल्हा परिषदेचे मोकळे भूखंड भाड्याने देणे, अशा जागांवरील अतिक्रमणधारकांची यादी करून त्यांच्याकडून भाडे वसूल करणे, जिल्हा परिषदेसह सर्व पंचायत समित्या, तीर्थस्थळे व पर्यटनस्थळे, बाजारतळावरील वाहनतळ चालविण्यास देणे, पर्यटन व यात्रा कर वसूल करणे, आठवडे बाजारांचा लिलावाद्वारे करवसुलीचे ठेके देणे, शास्ती व दंडाच्या रकमेत सुधारणा करणे, औद्योगिक इमारतींवर विशेष कर बसविणे, वाणिज्य प्रयोजनार्थ इमारतीवर विशेष कर, पाझर तलाव, सिंचन तलाव भरावावरील वृक्षतोडीचा लिलाव करणे, मच्छिमारीचा ठेका देणे, आदी विषयांवर बैठकीत चर्चा झाली.

Web Title: Zilla Parishad will increase income through these fourteen ways