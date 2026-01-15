Akola Crime: अकोल्यात ५० लाखांची रोकड जप्त; खदान पोलिसांची मोठी कारवाई, एक युवक ताब्यात!

अकोला : निवडणूक बंदोबस्ताच्या पार्श्वभूमिवर अवैध आर्थिक व्यवहारांवर करडी नजर असलेल्या खदान पोलिस स्थानकाच्या पथकाने मोठी कारवाई करत ५० लाखांची रोकड जप्त केली आहे. या कारवाईमुळे शहरात खळबळ उडाली असून, निवडणूक काळातील बेकायदेशीर रोख व्यवहारांवर पोलिसांचे लक्ष असल्याची माहिती उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुदर्शन पाटील यांनी दिली. .Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.गोपनीय माहितीच्या आधारे खदान पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत ही कारवाई करण्यात आली. याप्रकरणी एका युवकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. शहरात मोठ्या रोख रकमेची बेकायदेशीर वाहतूक केली जात असल्याच्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी सापळा रचून संशयित दुचाकी अडविली. .यावेळी करण्यात आलेल्या तपासणीत मोपेडच्या डिक्कीमध्ये पांढऱ्या रंगाच्या कापडी पिशवीत ५० लाख रुपयांची रोकड आढळून आली. यासोबतच दुचाकी आणि मोबाईल फोन (किंमत अंदाजे ५० हजार रुपये) असा एकूण ५० लाख ५० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..ही रक्कम निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित असल्याचा प्राथमिक संशय असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू आहे. जप्त केलेली रोख रक्कम व साहित्य पुढील कार्यवाहीसाठी निवडणूक संदर्भातील चौकशी समितीकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहे. .धक्कादायक! एसटी बसचा पास विसरल्याने महामार्गावरच उतरवलं; पप्पांना फोन करा विनवणी, चिमुकल्याच्या डाेळ्यात पाणी...ही कारवाई पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, अप्पर अधीक्षक चंद्रकांत रेड्डी तसेच उपविभागीय पोलिस अधिकारी (शहर) सुदर्शन पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक मनोज केदारे यांच्या नेतृत्वातील पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.