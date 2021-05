चार हजाराची पेटी दोन हजार रुपयांवर; हैदराबादी हापूस चारशे रुपयांना

अकोला ः आंब्याचा राजा ‘हापूस’ (Hapus)आता स्वस्त झाला असून, दहा ते पंधरा दिवसांपूर्वी चार हजार रुपयांना मिळणारी देवगड किंवा रत्नागिरी हापूसची (Ratnagiri Hapus) पेटी आता दोन ते अडिच हजार रुपयांना सुद्धा मिळत आहे. हैदराबादच हापूस तर, चारशे ते पाचशे रुपये पेटी या दराने विकला जात आहे. A box of four thousand on two thousand rupees; Hyderabadi hapus for four hundred rupees

कोकणातील हापूस आंबा तसा जगभरात प्रसिद्ध आहे. अकोलेकरांनाही त्याची चांगलीच गोडी असून, दरवर्षी अकोल्याच्या बाजारात तो विक्रीसाठी येतो. मात्र, गेल्यावर्षी कोरोनामुळे इतर फळांसोबतच हापूस खरेदी-विक्रीची सुद्धा अडचण झाली होती. परंतु, या विपरीत परिस्थितीलाही अर्थार्जनाची संधी बनवित अकोल्यातील शेकडो युवकांनी साखळी व्यवसायातून घरपोच हापूस विक्री केली व कोट्यवधीचा व्यवसाय केला.

हेही वाचा: आरोग्य यंत्रणा हादरली; ‘म्युकर मासोसीस’मुळे महिलेचा झाला मृत्यू

यावर्षी सुद्धा शेकडो बचत गट, संस्था व युवकांनी साखळी व्यवसायातून हापूस विक्री करण्याचा बेत आखला असून, त्यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्यामध्ये हापूस विक्रीला आला आहे. चविष्ठ, गोड, रसरशीत असणारा आकर्षक हापूस तसा सर्वांच्या आवडीचा परंतु, यावर्षी मोठ्या प्रमाणात तो विक्रीला उपलब्ध असून, कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे लोकांकडूनही अपेक्षेच्या तुलनेत कमी प्रमाणात मागणी होत आहे.

सुरुवातीला चार ते साडेचार हजार रुपये पेटी या दराने विक्री होत असलेला कोकणी हापूस आता दोन, अडिच ते तीन हजार रुपये दराने विकला जात आहे.

शिवाय वातावरणात वेळोवेळी झालेल्या बदलाचाही परिणाम विक्रीला आलेल्या आंब्यावर होत आहे. त्यामुळे सुरुवातीला चार ते साडेचार हजार रुपये पेटी या दराने विक्री होत असलेला कोकणी हापूस आता दोन, अडिच ते तीन हजार रुपये दराने विकला जात आहे. हैदराबादचा, कर्नाटकी हापूस तर, केवळ ४०० ते ५०० रुपये पेटी या दराने विक्री होत आहे.

हेही वाचा: सावधान! गावात गर्दी कराल तर सरपंचपद येईल धोक्यात!

अक्षय तृतीयेचा मुहूर्त हुकला

हापूस विक्रीसाठी अक्षय तृतीयाचे मुहूर्त नक्कीच लाभदायी ठरेल अशी अपेक्षा हापूस विक्रेत्यांना होती. परंतु, जिल्हाप्रशासनाने केलेला लॉकडाउन आणि कोरोनाचा वाढलेला प्रादुर्भाव यामुळे हापूस विक्रेत्यांचा हिरमोड झाला असून, आणलेला हापूस कमीतकमी दरात विकून हात नुकसान टाळण्याचा प्रयत्न ते करीत आहेत.

हापूस आंब्याच्या एका पेटीत आकारानुसार आंब्यांची संख्या ठरते. त्यानुसार एका पेटीत लहान आकाराचे सहा डझन, मध्यम आकाराचे पाच तर, मोठ्या आकाराचे चार डझन हापूस आंबे दिले जातात.

चार ते सहा डझनाचे पेटी

हापूस आंब्याच्या एका पेटीत आकारानुसार आंब्यांची संख्या ठरते. त्यानुसार एका पेटीत लहान आकाराचे सहा डझन, मध्यम आकाराचे पाच तर, मोठ्या आकाराचे चार डझन हापूस आंबे दिले जातात.

संपादन - विवेक मेतकर

A box of four thousand on two thousand rupees; Hyderabadi hapus for four hundred rupees