Akola Raid : लाच घेताना महिला लिपिक रंगेहात पकडली; अकोला एसपी कार्यालयात एसीबीचा छापा!

Anti Corruption : अकोला जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील वरिष्ठ लिपिक ममता पाटील यांनी धान्य खरेदी-विक्री प्रकरणात नोटशीट पुढे करण्यासाठी तक्रारदाराकडून ८ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, अमरावतीच्या पथकाने रंगेहात पकडली; आरोपीविरोधात पोलीस कारवाई सुरू.
अकोला : अकोला : पोलीस अधीक्षक कार्यालय, अकोला येथील आस्थापना विभागातील वरिष्ठ लिपिक ममता संजय पाटील (वय ५०) यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, अमरावतीच्या पथकाने गुरुवारी संध्याकाळी ८ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले. तक्रारदार हे धान्य खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करतात

