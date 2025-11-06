Akola Raid : लाच घेताना महिला लिपिक रंगेहात पकडली; अकोला एसपी कार्यालयात एसीबीचा छापा!

अकोला : अकोला : पोलीस अधीक्षक कार्यालय, अकोला येथील आस्थापना विभागातील वरिष्ठ लिपिक ममता संजय पाटील (वय ५०) यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, अमरावतीच्या पथकाने गुरुवारी संध्याकाळी ८ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले. तक्रारदार हे धान्य खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करतात.. त्यांच्या वेअरहाऊसमधील धान्य विक्री प्रकरणी एका व्यापाऱ्याने फसवणूक केल्याने रामदासपेठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद आहे. संबंधित तपास अधिकाऱ्याने आरोपीला मदत केल्याचा आरोप करत तक्रारदाराने पोलीस अधीक्षक कार्यालयात अर्ज दिला होता. या अर्जाच्या अनुषंगाने अपर पोलीस अधीक्षकांनी चौकशी करून अहवाल सादर केला होता..हा अहवाल वरिष्ठांकडे सादर करण्यासाठी नोटशीट तयार करण्याचे काम वरिष्ठ लिपिक ममता पाटील यांच्या जबाबदारीत होते. त्यांनी तक्रारदाराकडे नोटशीट पुढे करण्यासाठी २० हजार रुपयांची लाच मागितली, अखेरीस तडजोडीनंतर ८ हजार रुपयांवर व्यवहार ठरविला. तक्रारदाराने ही बाब लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, अमरावती यांच्याकडे कळवल्यानंतर पडताळणी कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर आज (६ नोव्हेंबर २०२५) रोजी अकोला जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील आस्थापना विभागाला लागून असलेल्या जिन्याजवळ सापळा रचून आरोपी लिपिक ममता पाटील यांना लाच स्वीकारताना पंचासमक्ष रंगेहात पकडण्यात आले..या प्रकरणी आरोपी लोकसेवकाविरुद्ध खदान पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ही कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, अमरावती परिक्षेत्राचे पोलीस अधीक्षक मारुती जगताप, अपर पोलीस अधीक्षक सचिंद्र शिंदे, उपअधीक्षक सुनील किनगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक चित्रा मेसरे यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली. या कारवाईत निरीक्षक ज्ञानोबा फड, हवालदार राहुल वंजारी, प्रमोद रायपुरे, पोलीस कॉन्स्टेबल शैलेश कड व उपनिरीक्षक सतिश किदुकले यांनी सहभाग घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.