Javelin Throw Competition; अहिल्यानगरच्या शिवमने मोडला ‘गोल्डन बॉय’ नीरजचा विक्रम; भालाफेकमध्ये ८४.३१ मीटरची वैयक्तिक सर्वोत्तम कामगिरी

बंगळूर येथील ७४ व्या इंटर सर्व्हिसेस अॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिप स्पर्धेत जबरदस्त कामगिरी करताना, २० वर्षीय शिवम सतीश लोहकरे याने सर्व्हिसेस (एसएससीबी) पुरुषांच्या भालाफेकीचा विक्रम मोडला, जो यापूर्वी जागतिक विजेता नीरज चोप्रा होता..लोहकरेच्या ८४.३१ मीटरच्या भालाफेकीने चोप्राच्या २०१८ मधील ८३.८० मीटरच्या भालाफेकीच्या विक्रमाला मागे टाकले आणि या तरुण खेळाडूसाठी एक नवीन वैयक्तिक सर्वोत्तम कामगिरी केली. आगामी खुल्या राष्ट्रीय चाचण्यांदरम्यान नोंदवलेल्या या फेकीने लोहकरेची सातत्यपूर्णता दर्शविली, कारण या हंगामात त्याने सलग चौथ्यांदा ८० मीटरचा टप्पा पार केला आहे. या स्पर्धेच्या प्रमाणित दर्जामुळे जागतिक अॅथलेटिक्स विक्रमांमध्ये हा मार्क अधिकृतपणे ओळखला जाणार नसला, तरीही त्याला व्यापक मान्यता मिळाली आहे. .लोहकरेने त्याच्या सोशल मीडियावर विक्रमी भालाफेकीचा व्हिडिओ शेअर केला, ज्यामुळे देशभरातील चाहत्यांचे लक्ष अन् कौतुक होत आहे. ७४ वी इंटर सर्व्हिसेस चॅम्पियनशिप भारतीय भालाफेक प्रतिभेच्या पुढच्या पिढीसाठी एक व्यासपीठ ठरली, शिवम लोहकरे याने हे सिद्ध करून दाखविले आहे..नीरजकडूनही कौतुकया अविस्मरणीय प्रसंगात भर घालत, ऑलिंपिकवीर नीरज चोप्राने स्वतः सोशल मीडियावर या उगवत्या ताऱ्याचे अभिनंदन केले आहे. त्याने लिहिले की, 'अभिनंदन शिवम, खूप छान. पुढे जात रहा.'.गणेशवाडीत जल्लोषशिवम लोहकरे हा गणेशवाडी (ता. नेवासे) येथील रहिवासी असून, सध्या तो पुण्यात सैनिकी प्रशिक्षण घेत आहे. शिवम लोहकरेने बंगळूर येथील सैन्य दलाच्या स्टेडियममध्ये ८४.३१ मीटर भालाफेक करून हा नवा विक्रम प्रस्थापित केला. त्याने सुवर्णपदकही पटकाविले आहे. ऑलिंपिक सुवर्णपदक विजेता नीरज चोप्राच्या २०१८ मधील ८३.८० मीटर भालाफेकचा जुना विक्रम मोडीत काढलेल्या या कामगिरीने त्याचे देशभरात कौतुक होत आहे, तसेच सोनई, गणेशवाडी व सतोबाचा आखाडा येथे जोरदार स्वागत करण्यात आले. भारतीय सैन्य दलातर्फे बंगळूर येथे आयोजित या ॲथलेटिक्स स्पर्धेत देशातील पाचशेहून अधिक स्पर्धक सहभागी झाले आहेत. भालाफेककरिता पात्र ठरलेल्या आठ स्पर्धकांत लोहकरे याने ८३.८० मीटर भालाफेक करून येथील मैदानावर नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. दोन वर्षापूर्वी दक्षिण कोरिया येथील रेचॉन शहरात झालेल्या ज्युनियर ॲथलेटिक्स स्पर्धेत शिवमने देशासाठी रौप्यपदक पटकावले होते. त्यास प्रशिक्षक काशिनाथ नाईक व कुलविंदर सींग यांचे मार्गदर्शन लाभले.