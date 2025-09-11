अकोला

Javelin Throw Competition; अहिल्यानगरच्या शिवमने मोडला ‘गोल्डन बॉय’ नीरजचा विक्रम; भालाफेकमध्ये ८४.३१ मीटरची वैयक्तिक सर्वोत्तम कामगिरी

Ahilyanagar Athlete Shivam Creates History: आगामी खुल्या राष्ट्रीय चाचण्यांदरम्यान नोंदवलेल्या या फेकीने लोहकरेची सातत्यपूर्णता दर्शविली, कारण या हंगामात त्याने सलग चौथ्यांदा ८० मीटरचा टप्पा पार केला आहे. या स्पर्धेच्या प्रमाणित दर्जामुळे जागतिक अ‍ॅथलेटिक्स विक्रमांमध्ये हा मार्क अधिकृतपणे ओळखला जाणार नसला, तरीही त्याला व्यापक मान्यता मिळाली आहे.
Ahilyanagar’s Shivam celebrates after breaking Neeraj Chopra’s javelin record with 84.31m throw.

Ahilyanagar’s Shivam celebrates after breaking Neeraj Chopra’s javelin record with 84.31m throw.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-विनायक दरंदले

सोनई : बंगळूर येथील ७४ व्या इंटर सर्व्हिसेस अ‍ॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिप स्पर्धेत जबरदस्त कामगिरी करताना, २० वर्षीय शिवम सतीश लोहकरे याने सर्व्हिसेस (एसएससीबी) पुरुषांच्या भालाफेकीचा विक्रम मोडला, जो यापूर्वी जागतिक विजेता नीरज चोप्रा होता.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
sports
district
Neeraj Chopra
Javelin Throw
Athletics competition results
Javelin Throw Competition

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com