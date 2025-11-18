Akola Airport : विमानतळासाठी २२ हेक्टर क्षेत्र होणार संपादित; १४०० मी. वरून धावपट्टी होणार १८०० मीटर

अकोला - राज्य शासनाने १० नोव्हेंबर रोजी शिवनी विमानतळ विस्तारीकरणासाठी २०८ कोटींच्या निधी खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली. या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवार १७ रोजी शासन निर्णय जारी केला असून विमानतळ विस्तारीकरणासाठी २२ हेक्टर क्षेत्र संपादित होणार आहे..सध्या १४०० मीटर लांब धावपट्टी असून, ही धावपट्टी १८०० मीटर करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी आठ वर्षांपूर्वी पिकेव्हीच्या मालकीची एकूण ६०.६८ हेक्टर जमीन विमानतळ प्राधिकरणाला हस्तांतरित करण्यात आली. मात्र आणखी २२.२४ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. या जमीनीचे संपादन खासगी क्षेत्रातून करावे लागणार आहे..अकोला विमानतळ भारतीय विमानतळ प्राधिकरण च्या अखत्यारीत आहे. याठिकाणी लहान विमानच उड्डाण करू शकतात. विमानतळावरील टर्मिनलची क्षमता एकावेळी पन्नास प्रवाशांना हाताळण्याची आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने धावपट्टीच्या विस्तारासाठी अतिरिक्त २२.२४ हेक्टर जमिनीच्या अधिग्रहणासाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला होता..या प्रस्तावाला आता मंजुरी मिळाली आहे. मंजूर झालेल्या २०८.७६ कोटींमध्ये जमीन अधिग्रहणाचा तपशीलवार खर्च समाविष्ट आहे. यामध्ये २२.२४ हेक्टर जमिनीची किंमत ४०.९४ कोटी आहे. तसेच, बांधकामांसाठी २५ कोटी, फळझाडांसाठी ३ कोटी, इतर झाडांसाठी १ कोटी आणि जमीन संपादनाशी संबंधित इतर कामांसाठी १ कोटींचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.