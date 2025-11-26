Ajit Pawar: शेतकरी-विद्यार्थी-महिलांच्या प्रगतीसाठी राष्ट्रवादी कटिबद्ध: उपमुख्यमंत्री अजित पवार; खऱ्या अर्थाने विकास साधणारे नेतृत्व निवडावे..

-योगेश फरपट अकोट: छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुरोगामी विचारांचा वारसा जपत सर्वसमावेशक विकास साधणे हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ध्येय आहे. शेतकरी, महिला आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी राष्ट्रवादी ठामपणे कार्यरत आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले..Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...अकोट, तेल्हारा, हिवरखेड आणि मुर्तिजापूर नगरपरिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित भव्य सभेत पवार बुधवारी (ता. २६) अकोटमध्ये दाखल झाले. नागरिकांच्या उत्स्फूर्त उपस्थितीत भाषण करताना त्यांनी संविधान दिनाचे औचित्य साधत डॉ. बाबासाहेबांना अभिवादन केले तसेच मुंबईतील २६/११ हल्ल्यात शहिद झालेल्या पोलीस अधिकारी व नागरिकांना श्रद्धांजली अर्पण केली. कृषी हा देशाचा कणा असल्याचे नमूद करत पवार म्हणाले, शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे हा आमचा संकल्प आहे. सिंचन सुविधांचा विस्तार हा राष्ट्रवादीचा प्राधान्यक्रम आहे..महिला सक्षमीकरण व स्वयंरोजगार संधी वाढविण्यावर त्यांनी भर दिला. “महिलांना सुरक्षा, सन्मान आणि आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्यासाठी सक्षम धोरणे आम्ही राबवित आहोत,” असे ते म्हणाले. विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, कौशल्यविकास आणि रोजगार निर्मिती ही आवश्यकता असून राष्ट्रवादी यासाठी वचनबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..अकोट मतदारसंघातील मुलभूत गरजांवर ते म्हणाले, “या भागात रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य सेवा व उद्योग-व्यवसायांच्या संधी निर्माण करण्यात गती आणण्याची वेळ आली आहे. जनतेचा आवाज ऐकणारे आणि खऱ्या अर्थाने विकास साधणारे नेतृत्व तुम्ही निवडले पाहिजे. नगरपरिषदांमध्ये राष्ट्रवादीचे उमेदवार विजयी करून प्रगतीचा मार्ग मजबूत करा, असे आवाहन करून पवारांनी भाषणाचा समारोप केला..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...\rसभेला आमदार अमोल मिटकरी, आमदार संजय खोडके, जिल्हाध्यक्ष मो. बदरुजम्मा, नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार राजकन्या मधुकर पवार (तेल्हारा), गाजियाबानो मो. बदरुजम्मा (अकोट), आंचल सुरेश ओंकारे (हिवरखेड), कृष्णराव गावंडे (मुर्तिजापूर), माजी जि.प. अध्यक्षा संध्याताई वाघोडे, माजी जि.प. सभापती प्रतिभाताई अवचार, माजी महापौर मदन भरगड आदी मान्यवर उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.