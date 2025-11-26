अकोला

Ajit Pawar: शेतकरी-विद्यार्थी-महिलांच्या प्रगतीसाठी राष्ट्रवादी कटिबद्ध: उपमुख्यमंत्री अजित पवार; खऱ्या अर्थाने विकास साधणारे नेतृत्व निवडावे..

farmers development: ते पुढे म्हणाले की, “विकासाचे फक्त आश्वासन देणारे नव्हे, तर जमिनीवर प्रत्यक्ष काम करणारे खरे नेतृत्व निवडण्याची वेळ आली आहे.” राज्यातील विविध कल्याणकारी योजनांसाठी निधी वाढवणे, शेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे आणि महिलांसाठी स्वतंत्र उपक्रम राबविण्यावरही त्यांनी भर दिला.
अकोट: छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुरोगामी विचारांचा वारसा जपत सर्वसमावेशक विकास साधणे हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ध्येय आहे. शेतकरी, महिला आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी राष्ट्रवादी ठामपणे कार्यरत आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.

