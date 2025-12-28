अकोल्यात युती तोडण्याचे खापर कोणावर फुटणार? महायुतीतील भाजप सावध भूमिकेत : शिंदेसेना, राष्ट्रवादीच्या भूमिकेवर 'वेट अँड वॉच'

श्रीकांत राऊत, अकोला : महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीतील जागावाटपाचा तिढा अधिकच गुंतागुंतीचा होत चालला आहे. गेल्या निवडणुकीत तब्बल ४८ जागा जिंकून भाजपने एकहाती सत्ता स्थापन केली होती. त्या विजयाच्या जोरावर भाजपने युतीत ‘मोठा भाऊ’ म्हणून वर्चस्वाची भूमिका घेतल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. जागावाटपात कुठेही तडजोड न करण्याची ठाम भूमिका भाजपच्या स्थानिक नेत्यांकडून मांडली जात असून, 'आम्ही युतीसाठी तयार आहोत, पण आमच्या अटींवर' असा स्पष्ट संदेशही मित्र पक्षांना दिला जात आहे..भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेसमोर ठेवलेला जागावाटपाचा फॉर्म्युला मात्र दोन्ही पक्षांना मान्य नसल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळेच या दोन पक्षांत अस्वस्थता असून, भाजपच्या भूमिकेला थेट विरोध करण्याऐवजी ते ‘हाय कमांड’शी चर्चा करून दबाव वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहेत..सध्याच्या परिस्थितीत भाजपने ‘वेट अँड वॉच’ची भूमिका स्वीकारली आहे. राष्ट्रवादी अजित पवार गट आणि शिंदे सेनेतून पुढे काय निर्णय घेतला जातो, याकडे भाजप बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. या दोन्ही पक्षांकडून युती तोडण्याचा निर्णय झाला, तर भाजपकडे स्वबळावर निवडणूक लढविण्याचा पर्याय मोकळा असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात जोर धरू लागली आहे. गेल्या निवडणुकीतील अनुभव, संघटनात्मक ताकद आणि सत्तेचा फायदा पाहता भाजप स्वबळावरही सक्षमपणे निवडणूक लढवू शकतो, असा आत्मविश्वास पक्षातील नेत्यांकडून व्यक्त होत आहे. त्यामुळेच युती फिस्कटली तरी त्याचे खापर आपल्यावर नको, अशी सावध भूमिका घेतली जात असल्याचे आता बोलले जात आहे..हाय कमांडमुळे तिन्ही पक्ष अडचणीततिन्ही पक्षांच्या हाय कमांडकडून ‘युती करूनच निवडणूक लढवा’ असा स्पष्ट आदेश असल्याने सुरुवातीला कोणताही पक्ष युती तोडण्याचे धाडस करताना दिसत नाही. भाजप, राष्ट्रवादी किंवा शिंदेसेना कोणीही युती तोडण्याचे खापर आपल्या माथी घेण्यास तयार नाही. यामुळेच बंद दाराआड कितीही आक्रमक चर्चा होत असली, तरी जाहीरपणे सगळेच पक्ष युती टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे भासवत आहेत..भाजपची भूमिका सावधभाजपची ही रणनीती अत्यंत काळजीपूर्वक आखलेली आहे. एकीकडे ‘मोठा भाऊ’ असल्याचा संदेश देत अधिकाधिक जागा लढायच्या आणि दुसरीकडे युती तुटल्यास जबाबदारी आपल्यावर येऊ नये, याची दक्षता घ्यायची अशी खेळी भाजप खेळत असल्याचे राजकीय वर्तुळातून आता बोलले जात आहे. राष्ट्रवादी अजित पवार गट आणि शिंदे सेनेसमोरही पेच आहे. युतीत राहिले तर कमी जागांवर समाधान मानावे लागेल, आणि युती तोडली तर हाय कमांडच्या नाराजीचा धोका पत्करावा लागेल, अशी काहीशी स्थिती निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.