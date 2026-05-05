Akola Protest: महापुरुषांच्या वारंवार होणाऱ्या अवमानावर अकोल्यात संतापाची लाट; ७ मे रोजी अकोल्यात जाहीर निषेध सभा

अकोला : गेल्या काही वर्षांपासून पुरोगामी अशी ओळख असणाऱ्या या महाराष्ट्रात वारंवार महापुरुषांचे अपमान होत आहेत. अनेक समाजकंटक छातीठोकपणे आपल्या महापुरुषांचे अपमान करतात पण त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे, अशा व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याची गरज असून तसे न झाल्यास बहुजन समाज जागृती महासंघ तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा मंगळवारी (ता.५) आयोजित पत्रपरिषदेत देण्यात आला. .महाराष्ट्राचे दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांबाबत नागपूर जिल्ह्यातील दाभा येथे धिरेंद्र शास्त्री गर्ग याने ‘शिवाजी महाराज हे युद्ध करून थकले होते, त्यांनी एक दिवस समर्थ रामदास स्वामी यांच्याकडे जाऊन आता आपण लढाया करून थकलो आहोत, यापुढे जमणार नाही,असे सांगून आपला राजमुकुट रामदास स्वामी यांच्या चरणी ठेवला, आता हे राज्य तुमचे, तुम्ही आदेश द्याल तसे चालवतो’ असे विधान केले. धिरेंद्र गर्गच्या या विधानाला उत्तर प्रदेशातील आनंद पांडे उर्फ आनंद स्वरूप याने समर्थन देत शिवाजी महाराज कधी मैदानी लढाई लढलेच नाहीत, लढले पेशवे आणि नाव झालं शिवाजीचं’ असं विकृत विधान केलं आहे. या अगोदर ऍड.अनिल मिश्रा नावाच्या वकिलाने ‘डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान लिहिलेच नाही, ते बी.इन.राव यांनी लिहिले’ असे आक्षेपार्ह विधान केले होते..मनोहर उर्फ संभाजी भिडे नावाच्या विकृताने तर महात्मा फुले, सावित्रीमाई फुले व महात्मा गांधी यांच्याबद्दल अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन बदनामी केली. राज्याचे माजी राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी यांनीदेखील छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले आणि सावित्रीमायिंचा अपमान केला होता. किशोर व्यास उर्फ गोविंदगिरी यानेही संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराजांचा जाहीर अपमान केला. श्रीपाद छिंदम, राहुल सोलापूरकर, कोरटकर, संजय गायकवाड यांनीही बोलण्यातून छ.शिवरायांचा अपमान केला. हिंदूंचे आराध्य दैवत असणारे छत्रपती शिवाजी महाराज व संत ज्ञानेश्वर, संत तुकारामांच्या अपमानावरही स्वतःला हिंदुत्ववादी म्हणवून घेणाऱ्या संघटना-संस्था मूग गिळून गप्प बसल्या आहेत. या वरील सर्व संत-महापुरुषांच्या नावाने हा महाराष्ट्र ओळखला जातो. हे सर्व संत-महापुरुष या महाराष्ट्राची अस्मिता आणि प्रेरणा आहेत. त्यांचा वारंवार जाहीर अपमान झाल्यामुळे शिव-शाहू-फुले-आंबेडकर प्रेमी म्हणून आमच्या भावना दुखावल्या आहेत. .या अपमान करणाऱ्यांवर ना कुणी गुन्हे दाखल करत ना शासन कारवाई करत. त्यामुळे यांची हिम्मत वाढत चालली आहे. हे रोजचेच झाले आहे. हे कुठेतरी थांबले पाहिजे. त्यामुळे या पुरोगामी महाराष्ट्राचे जागृत नागरिक म्हणून आम्ही अकोला जिल्ह्यातील सर्व जाती-धर्माचे लोक "बहुजन समाज जागृती महासंघ" नावाने एकत्र आलो आहोत. आणि या महासंघा तर्फे संत-महापुरुषांच्या वारंवार होणाऱ्या बदनामी विरोधात "जाहीर निषेध सभा" घेत आहोत. ही जाहीर निषेध सभा येत्या गुरुवार ७ मे २०२६ रोजी सायंकाळी ६.०० वाजता स्थानिक प्रमिलाताई ओक हॉल याठिकाणी घेण्यात येईल. या जाहीर सभेमध्ये अकोला जिल्ह्यातील सर्व जातीधर्माचे लोक आणि संघटना मोठ्या संख्येने सामील होणार आहेत. या सभेकरीता अकोला शहराच्या विविध भागांमध्ये कॉर्नर मिटिंग घेतल्या जात आहेत. .या निषेध सभेमध्ये महापुरुषांचे अपमान करणाऱ्या विकृतांविरोधात काय पावले उचलली पाहिजेत? त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत की अन्य मार्गाने कारवाई करावी? असं काय केलं पाहिजे जेणेकरून पुन्हा संत-महापुरुषांचे अपमान करण्यास कुणीही धजावणार नाही. या सर्व बाबींवर सामाजिक क्षेत्रात व वारकरी संप्रदायात कार्यरत मान्यवर मार्गदर्शन करणार आहेत. तरी अकोल्यातील सुजाण नागरिकांनी जास्तीत जास्त संख्येने आपल्या महापुरुषांच्या अपमानाचा निषेध करण्याकरिता उपस्थित राहण्याचे आवाहन बहुजन समाज जागृती महासंघातर्फे माजी राज्यमंत्री गुलाबराव गावंडे, अशोकराव अमानकर, डॉ.पुरुषोत्तम तायडे, विजयराव कौसल, सुभाषराव सातव, रमेशराव तायडे, अऩिल शिंदे, पंकज साबळे, केशवराव पातोंड, चंद्रकांत झटाले यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.