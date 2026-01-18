Akola Municipal Election: अकोला मनपा निवडणुकीत भाजप अव्वल; काँग्रेस, वंचितने साधला गेम, राष्ट्रवादी व शिंदेसेनेला फाजील आत्मविश्वास नडला!

-योगेश फरपटअकोला: महानगरपालिका निवडणुकीच्या निकालांनी एक स्पष्ट संदेश दिला आहे तो म्हणजे, या निवडणुकीत बड्या नेत्यांची नावे, दौरे आणि राजकीय वजन फारसे उपयोगी ठरले नाही. प्रत्यक्ष मैदानातील संघटन, स्थानिक समीकरणे आणि मतांचे गणित याच घटकांनी निकाल ठरवले. सर्वाधिक जागा जिंकून भाजप अव्वल ठरली तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांना फाजिल आत्मविश्वास आणि गटबाजीचा मोठा फटका बसला, तर काँग्रेस, एमआयएम आणि वंचित बहुजन आघाडीने परिस्थितीचा नेमका फायदा उचलला. .Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.महायुतीचा भाग असलेल्या शिंदेसेनेने शेवटच्या क्षणापर्यंत युती टिकवण्यासाठी तडजोडीची भूमिका घेतली. मात्र प्रत्यक्ष निवडणूक लढतीत महायुती एकसंधपणे उतरली नाही. शिवसेना नेते तथा राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मंत्री संजय राठोड यांचे राजकीय वजन स्थानिक पातळीवर प्रभावीपणे रूपांतरित झाले नाही. अनेक प्रभागांत मतांचे विभाजन झाले. त्याचा थेट फटका शिंदेसेनेचे उमेदवार राजेश मिश्रा यांना बसला. तसेच माजी उपमहापौर सुनील मेश्राम यांचा झालेला धक्कादायक पराभव शिंदेसेनेच्या रणनीतीतील त्रुटी अधोरेखित करणारा ठरला. भाजपचे विनोद मापारी यांनी निसटता विजय मिळवला, तर भाजपचे तुषार भिरड यांचा पराभव उबाठाचे मनोज पाटील यांनी केला..तसेच राष्ट्रवादी (श.प) चे रफिक सिद्दिकी यांनी भाजपचे संजय बडोणे यांचा पराभव केला, हा अपवाद वगळता पक्षाला फारसे समाधानकारक यश मिळाले नाही. एकूणच, अकोला मनपा निवडणुकीने हे स्पष्ट केले आहे की केवळ बडे नेते, पक्षांची नावे किंवा युती पुरेशी ठरत नाहीत. तर स्थानिक नेतृत्व, संघटनात्मक ताकद, सामाजिक समीकरणे आणि जमिनीवरचा प्रचार हाच यशाचा खरा फॉर्म्युला आहे..राष्ट्रवादीला भोवली, भाजप युतीराष्ट्रवादी काँग्रेसची अवस्था अधिकच अडचणीची ठरली. पक्षाचे नेते विजय देशमुख यांना फाजिल आत्मविश्वास नडला. ऐन निवडणूकीत ते मतदार तर सोडा पण उमेदवारांच्याही संपर्कात नसल्याची चर्चा होती. भाजपसोबत युती अस्तित्वात असतानाही राष्ट्रवादीने एकसंध लढत दिली नाही. प्रचारात पक्षाचे बडे नेते कुठेच ठोसपणे दिसून आले नाहीत. त्यात आमदार अमोल मिटकरी यांच्याकडे नांदेडची जबाबदारी दिल्याने मोठा फटका पक्षाला बसला. परिणामी राष्ट्रवादीची मते भाजपकडे वळली, मात्र भाजपची मते राष्ट्रवादीकडे वळवण्यात पक्ष अपयशी ठरला. विजय देशमुख यांच्याकडे मुस्लिम वोट बँक होती, आणि त्याच बळावर पक्षाने या आधी यश संपादित केले होते, परंतु भाजप सोबत युती करून स्वतःचा वोट बँक विजय देशमुखांनी दुरावला. विजय देशमुख यांनी नाकारलेले मुस्लिम उमेदवार काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारीवरून निवडून आले. नरगीस परवीन खान वगळता एकाही जागेवर त्यांना यश मिळवता आले नाही..तर शिंदेसेनेला झाला असता फायदामहाविकास आघाडीत शिवसेना कायम राहिली असती, तर अकोल्यातील राजकीय चित्र वेगळे असण्याची शक्यता अनेक जाणकार व्यक्त करतात. मविआसोबत एकमत न होणे शिवसेनेसाठी महागात पडल्याचे या निकालांनी स्पष्ट केले..‘एमआयएम’ची मुसंडीएमआयएमनेही आपली ताकद वाढवली. सहा ते सात प्रभागांत एमआयएमने दुसऱ्या क्रमांकाची मते घेत प्रभाव निर्माण केला. मागील निवडणुकीत एक जागा असलेल्या एमआयएमच्या जागा आता तीनवर पोहोचल्या आहेत..काँग्रेसची कामगिरी सुधारलीदुसरीकडे काँग्रेसने अत्यंत काटेकोर नियोजन करत आपली कामगिरी सुधारली. मागील निवडणुकीत १३ जागांवर असलेली काँग्रेस यावेळी अधिक संघटित दिसली. आमदार साजिद खान पठाण यांनी स्थानिक पातळीवर मतांचे विभाजन होऊ न देता प्रचार यंत्रणा मजबूत ठेवली. याचा थेट फायदा काँग्रेसच्या जागांमध्ये वाढ म्हणून दिसून आला..माणुसकीला सलाम! कृष्णा नदीत उडी घेतलेल्या नवविवाहितेला जीवदान; कऱ्हाडमध्ये युवकांनी लावली प्राणाची बाजी, थरारक घटना...बाळासाहेबांचे ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ सक्सेसया निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांचा ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ फॉर्म्युला निर्णायक ठरला. ओबीसी, दलित आणि मुस्लिम मतदारांना एकत्र आणण्याच्या रणनीतीचा फायदा वंचितला झाला. त्यामुळेच वंचितचे निलेश देव यांनी भाजपचे सागर शेगोकार यांचा पराभव केला, तर उबाठाचे मंगेश काळे यांना वंचितच्या शेख यांनी पराभूत केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.