Akola Congress : काँग्रेसला हवाय ‘अंमलबजावणीचा नेता’ केवळ ‘गप्पांचा जिल्हाध्यक्ष’ नव्हे; बोचऱ्या टिकेनंतर प्रदेशाध्यक्षांच्याही भुवया उंचावल्या

अकोला : अकोल्यातील काँग्रेस पक्षात सध्या 'रणनिती'पेक्षा 'प्रेझेन्टेशन' महत्त्वाचं झालंय, अशी चर्चा खुद्द पक्षाच्या कार्यकर्त्यांतून सुरू आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पक्ष सशक्त करण्याऐवजी 'पेपरवरची प्रगती' दाखवण्यातच जिल्हाध्यक्ष व्यस्त असल्याची नाराजी तळागाळातून व्यक्त होत आहे. जिल्हाध्यक्ष हे कार्यकर्त्यांसाठी मार्गदर्शक न ठरता 'शोप पिस'सारखे कार्यक्रमात वावरतात, आयत्या मंचांवर भाषण झळकवतात, मात्र जमिनीवर कामाची शून्यता दिसते, अशी बोचरी टीका काँग्रेसच्या आतल्या गोटात केली जात आहे. त्यामुळे काँग्रेसला आता 'अंमलबजावणीचा नेता' हवा असून गप्पांचा जिल्हाध्यक्ष नको अशीही भावना व्यक्त होत आहे..काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी अलीकडेच अकोल्यात घेतलेल्या अमरावती विभागीय आढावा बैठकीत या सर्व गोष्टींचा उघडकीस पडलेला अहवाल पाहूनही परिस्थिती गंभीर असल्याचे संकेत मिळाले. जिल्हाध्यक्षांनी दिलेल्या 'पेपर प्रेझेन्टेशन'वर प्रदेशाध्यक्षांनी थेट नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी तालुकाध्यक्षांकडून आकडेवारी मागितल्यावर जिल्हाध्यक्षांनी त्यांना प्रेझेन्टेशन द्यायला लावले, यावर सपकाळ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत "पेपरवर नव्हे, वास्तवावर काम करा," असा स्पष्ट कानमंत्र दिला. यावेळी मंचावर डॉ. सुनिल देशमुख, ॲड. गणेश पाटील, संध्याताई सव्वालाखे, खा. बळवंत वानखेडे, आ. अमित झनक, आ. धीरज लिंगाडे, आ. साजिद पठाण, प्रकाश तायडे, माजी आमदार राहुल बोंद्रे, शिवाजीराव मोघे, बबलू देशमुख, श्याम उमाळकर, बबनराव चौधरी, अशोक अमानकर, डॉ. प्रशांत पाटील वानखडे, हिदायत पटेल, डॉ. जिशान हुसेन, महेश गणगणे, महेंद्र गवई, अक्षय राऊत, प्रशांत पाचडे, महिला जिल्हाध्यक्ष पूजा काळे, आकाश कवडे, मोहम्मद इरफान, मोईन खान, पराग कांबळे, तश्वर पटेल आदी दिग्गज नेत्यांची उपस्थिती होती. .मात्र जिल्हाध्यक्षांच्या अहवालातील आकडेवारी पाहून अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. कारण त्यांनी 'जमिनीवरील सत्य' न मांडता केवळ कार्यालयीन 'गप्पांचे आकडे' मांडले असल्याची भावना व्यक्त झाली. दोन दिवसापूर्वीच काँग्रेस नेते विजय देशमुख यांनी सोशल मीडियावर स्पष्टपणे खंत व्यक्त केली की, "सर्वच पक्ष रणनिती आखत आहेत, मात्र काँग्रेसकडे अजूनही ठोस दिशा नाही." त्यांच्या या पोस्टने कार्यकर्त्यांच्या मनातील नाराजीला शब्द मिळाले आहेत. ग्रामीण भागात पक्षाची पकड सैल होत आहे, बूथ ते ब्लॉक स्तरावर सक्रियतेचा अभाव दिसतोय, आणि ही पोकळी भरून काढण्यासाठी जिल्हाध्यक्षांकडे कोणतीही कृती योजना नसल्याचा आरोप आहे..Satara Crime: 'साताऱ्यात दोन टोळ्यांत राडा; ४० जणांवर गुन्हे'; जुन्या भांडणाच्या वादातून प्रकार; कोयते, दांडकी नाचवत पसरवली दहशत.प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ यांनी दिवाळीनंतर होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता पक्षाने आता खरोखर कामाला लागण्याचे आवाहन केले. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, "फक्त आकडे आणि सभांवर नाही, तर प्रत्येक गावात काँग्रेसची उपस्थिती जाणवली पाहिजे." पण हा संदेश जिल्हा पातळीवर किती गांभीर्याने घेतला जाईल, हा प्रश्न आहे. कारण, सध्या तरी जिल्हाध्यक्ष स्वतःच्या 'इमेज बिल्डिंग'च्या खेळात व्यस्त असल्याची चर्चा सुरू आहे. काँग्रेसला नव्या उर्जेने पुढे न्यायचे असेल, तर जिल्हाध्यक्ष बदलाची चर्चा केवळ अफवा न राहता वास्तवात उतरावी, अशी मागणी आता उघडपणे व्यक्त होत आहे..दिवाळीनंतर जिल्हाध्यक्ष बदलाचे वारे!निवडणूक विषयक बैठकीनंतर अकोला जिल्हाध्यक्ष बदलाचे वारे असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. जिल्हाध्यक्ष पदासाठी प्रदेश महासचिव प्रकाश तायडे, प्रदेश प्रवक्ता डॉ. सुधीर ढोणे, जिल्हा कार्यकारिणी पदाधिकारी अविनाश देशमुख, डॉ. सुभाष कोरपे यांच्या नावावर शिक्कातमोर्तब होवू शकते..सपकाळ साहेब, अकोल्याकडे लक्ष द्या!जिल्ह्यात काँग्रेसचा पाया दिवसेंदिवस हलताना दिसत आहे. स्थानिक पातळीवरील गटबाजी, निष्क्रिय जिल्हाध्यक्ष आणि शून्य रणनितीमुळे भाजपाला थेट फायदा होत असल्याचे चित्र अलीकडील निवडणुकींमध्ये स्पष्ट झाले आहे. तरीही या पराभवाच्या मालिकेतून काँग्रेसच्या उच्च नेतृत्वाने कोणताही धडा घेतलेला नाही, अशी तीव्र नाराजी काँग्रेसमधीलच ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली. राज्यातील राजकारणात वऱ्हाड नेहमी काँग्रेसचा गढ मानला गेला, पण अलीकडील वर्षांत या गढावर भगवा झेंडा फडकवण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सपकाळ यांनी तातडीने अकोल्यातील गटबाजीवर लगाम घातला नाही तर काँग्रेसचा उरलेसुरले अस्तित्वही धोक्यात येईल, अशी भीती आता कार्यकर्त्यांत व्यक्त होत आहे..