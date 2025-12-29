Akola Municipal Election 2025 : संपर्क झाला, पण प्रतिसाद नाही; अकोल्यात काँग्रेस-वंचित समीकरण का अडलं?

योगेश फरपट, अकोलास्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकारण वेगाने बदलत असताना, अकोल्यात मात्र काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीमधील संभाव्य युती अडचणीत सापडल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. मुंबईत वंचित बहुजन आघाडीने काँग्रेससोबत युतीची घोषणा करून राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडवली असली, तरी अकोल्यात गेल्या पाच दिवसांपासून काँग्रेसकडून केलेल्या प्रयत्नांना वंचितकडून कोणताही ठोस किंवा सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही, ही वस्तुस्थिती समोर आली आहे..काँग्रेस आमदार साजिद खान पठाण यांनी वंचित बहुजन आघाडीचे शहर संघटक निलेश देव यांच्याशी थेट संपर्क साधून युतीबाबत चर्चा केली होती. त्यानंतर निलेश देव यांनी हा प्रस्ताव वंचितच्या स्थानिक तसेच राज्य कार्यकारिणीतील पदाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवला. म्हणजेच संवादाची प्रक्रिया पूर्णपणे पार पडली असतानाही वंचितच्या वरिष्ठ नेतृत्वाकडून अद्याप अधिकृत भूमिका किंवा प्रतिसाद न मिळणे, हे अकोल्यातील राजकीय समीकरणांसाठी महत्त्वाचे ठरत आहे..Akola Election : अकोला नगरपरिषदेवर यंदा कमळ फुलले; राष्ट्रवादी-सेना गटांना मोठा धक्का; मतदारांनी अपेक्षाभंग केला!.दरम्यान, रविवारी संध्याकाळी काँग्रेसने राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांच्यासोबत युती करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्र लढवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे काँग्रेसने अकोल्यात पर्यायी राजकीय मांडणी उभी करण्यास सुरुवात केल्याचे संकेत मिळत आहेत. वंचितकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने शरद पवार गटासोबत युती निश्चित करणे, ही रणनीतीचा भाग असल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे..या घडामोडींवरून असे दिसते की मुंबईतील काँग्रेस-वंचित युतीचा निर्णय राज्यभर तसाच लागू होईल, असा समज अकोल्यात तरी फोल ठरला आहे. वंचित बहुजन आघाडी स्थानिक पातळीवर स्वतंत्र राजकीय भूमिका ठेवण्याच्या मनःस्थितीत आहे की, अधिक अनुकूल अटींची प्रतीक्षा करत आहे, याबाबत स्पष्टता नाही. मात्र, निर्णय लांबवून ठेवणे हीदेखील वंचितची दबावाची राजकीय रणनीती असू शकते, असे मत व्यक्त केले जात आहे..Akola Municipal Elections : युती, आघाड्या अडल्या, तिकीट वाटप रखडले, राजकारण तापलं; अकोल्यात नेमकं घडतंय तरी काय?.एकूणच, अकोल्यात काँग्रेस-वंचित युतीचे गणित सध्या तरी अडलेले असून, काँग्रेसने राष्ट्रवादी शरद पवार गटासोबत हातमिळवणी करत पुढची चाल खेळली आहे. येत्या काही दिवसांत वंचित बहुजन आघाडी आपली भूमिका स्पष्ट करते की स्वतंत्र मार्ग स्वीकारते, यावरच अकोल्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे अंतिम चित्र स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.