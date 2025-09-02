Akola Honey Trap Case : 'माझे मिस्टर घरी नाहीयेत, दुपारी या'! सराफा व्यावसायिकाला लतानं घरी बोलावलं, त्या दोघांना एकत्र बघून नवऱ्यानं...

अकोला : अकोला जिल्ह्यातील मूर्तीजापूर तालुक्यात पुन्हा एकदा हनीट्रॅपच्या (Akola Honey Trap Case) माध्यमातून फसवणुकीचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. 52 वर्षीय सराफ व्यावसायिकाला खोट्या बलात्कार प्रकरणात अडकविण्याची धमकी देत एका दाम्पत्यानं तब्बल 18 लाख 74 हजार रुपयांची खंडणी उकळली. मात्र, अखेर पोलिसांनी (Police) सापळा रचून आरोपींना पैसे घेताना रंगेहात पकडलं..बँकेत ओळख, मोबाईल नंबरवरून संपर्कफिर्यादी व्यावसायिक 16 जून रोजी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या मुख्य शाखेत पैसे जमा करण्यासाठी गेले असता, त्यांची ओळख खरब ढोरे (ता. मूर्तीजापूर) येथील लता नितेश थोप हिच्याशी झाली. या ओळखीतून तिने फिर्यादीचा मोबाईल क्रमांक मिळवला आणि वारंवार संपर्क साधू लागली..'माझे मिस्टर घरी नाहीयेत, दुपारी या!यानंतर 2 जुलै रोजी लतानं फिर्यादीस फोन करून आपला पती घरी नसल्याचं सांगत त्याला भेटायला बोलावलं. दुपारी 12 वाजता सराफ व्यावसायिक तिच्या घरी पोहोचताच अचानक तिचा पती नितेश प्रभाकर थोप आला आणि त्यानं त्या दोघांचे फोटो काढले..'तुला बलात्काराच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकवू'यानंतर दाम्पत्यानं फिर्यादीस धमकी दिली की, “तुला बलात्काराच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकवू आणि हे फोटो नातेवाईक व समाजात दाखवू.” घाबरलेल्या फिर्यादीकडून त्यांनी सुरुवातीला 3 लाख रुपये घेतले. मात्र, पुढील दोन महिन्यांत वारंवार धमक्या देऊन तब्बल 18 लाख 74 हजार रुपये उकळले..पोलिसांनी रचला सापळासततच्या खंडणीने त्रस्त झालेल्या फिर्यादीकडून आरोपींनी पुन्हा 5 लाख रुपयांची मागणी केली. या वेळी मात्र व्यावसायिकाने थेट मूर्तीजापूर ग्रामीण पोलिसांकडे धाव घेतली. पोलिसांनी टोल नाक्यावर सापळा रचला आणि पैसे घेताना लता व नितेश थोप या दोघांना रंगेहात पकडलं. दरम्यान, झटपट पैसा मिळविण्याच्या नादात अशा क्लुप्त्या राबवल्या जात असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. अकोल्यात यापूर्वीही दोन व्यापाऱ्यांना अशाच पद्धतीने फसविल्याच्या घटना घडल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.