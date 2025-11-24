Akola News : उपचाराच्या नावाखाली डॉक्टरकडून लैंगिक अत्याचार व खंडणी; आरोपीस २५ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी!

अकोला : शहरातील गायत्री नगर परिसरात उपचारासाठी गेलेल्या विवाहित महिलेला लैंगिक अत्याचारासह एक लाख रुपयांची खंडणी उकळल्याच्या गंभीर आरोपात डॉक्टरला अटक करण्यात आली आहे. खदान पोलिसांनी आरोपी डॉ. गजानन पारधी याला ताब्यात घेऊन न्यायालयात हजर केले असता, २५ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. पोलिसांच्या माहितीनुसार, तक्रारदार महिला गेल्या आठ–दहा वर्षांपासून नैराश्याच्या अवस्थेत होती. मानसिक आरोग्यासाठी ती कौलखेड रोडवरील गायत्री नगर येथे राहणाऱ्या डॉ. गजानन पारधी यांच्याकडे उपचारासाठी जात होती..या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत डॉक्टरने तपासणीच्या बहाण्याने तिच्याशी अनुचित वर्तन करत लगट केली. त्यानंतर उपचाराच्या नावाखाली एक लाख रुपये उकळले असून, हा व्यवहार महिलेला मानसिक दबावाखाली करावा लागल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. याचबरोबर, आरोपी डॉक्टरने तक्रारदार महिलेच्या मुलीच्या मोबाईलवरही अश्लील फोटो पाठवून शिवीगाळ केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या कृत्यामुळे पीडित कुटुंब अधिकच त्रस्त झाले असून, अखेर त्यांनी पोलिसांकडे धाव घेत तक्रार दाखल केली. तक्रार प्राप्त होताच खदान पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून आरोपी डॉक्टरला अटक केली..Akola Crime : 'देवाभाऊ' अकोल्याच्या गुन्हेगारीकडे लक्ष द्या; नव्या गुन्हेगारी पॅटर्नचा होतोय उदय; रहस्यमय हत्यांनी पोलिसांसमोर कोडे!.त्याच्यावर भारतीय दंड संहितेतील विविध गंभीर कलमे तसेच आयटी अॅक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास खदान पोलिस स्टेशनचे ठाणेदार मनोज केदारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असून, पुढील चौकशीमध्ये आणखी गंभीर बाबी उघडकीस येण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.