Akola Domestic Gas Misuse: व्यावसायिक ठिकाणी घरगुती गॅसचा सर्रास वापर? शासनाचे आदेश कागदावरच

अकोला: मंगल कार्यालये, लॉन, हॉल तसेच कॅटरिंग सेवांच्या ठिकाणी घरगुती गॅस सिलिंडरचा वापर होऊ नये, यासाठी शासनाने स्पष्ट निर्देश दिले असतानाही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप ग्राहक संघटनांकडून करण्यात येत आहे. व्यावसायिक ठिकाणी केवळ व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच वापरणे बंधनकारक असताना शहर व जिल्ह्यात या नियमाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. .ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन सोळंके यांच्या मागणीनंतर अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सहसचिव अशोक आत्राम यांनी राज्यातील जिल्हाधिकारी व पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाहीचे निर्देश दिल्याचे सांगण्यात आले आहे..Nagpur Sarpanch Reservation: ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदांचे सुधारित आरक्षण जाहीरl; नागपूर जिल्ह्यात ७५६ पदे; मागास प्रवर्गासाठी १४५.व्यावसायिक ठिकाणी घरगुती गॅसचा वापर रोखण्यासाठी नियमित तपासणी आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शासनाच्या निर्देशानुसार मंगल कार्यालये, लॉन, हॉटेल, कॅटरिंग सेंटर आदी व्यावसायिक ठिकाणी ‘येथे केवळ व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा वापर केला जातो. घरगुती गॅसचा वापर करणे कायद्याने गुन्हा आहे, ’ अशा आशयाचा फलक दर्शनी भागात लावणे अपेक्षित आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी असे फलक दिसत नसल्याचा दावा ग्राहक संघटनेने केला आहे..तपासणीच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष?गॅस एजन्सी तसेच व्यावसायिक ठिकाणांची नियमित तपासणी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना पुरवठा विभागाला देण्यात आल्या आहेत. मात्र, स्थानिक पातळीवर या तपासणी मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद असतानाही प्रत्यक्ष कारवाई किती झाली, याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत..शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारातपासणी व अंमलबजावणीत कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशाराही शासनाच्या निर्देशांमध्ये देण्यात आला असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे जिल्ह्यात या आदेशाची अंमलबजावणी कितपत झाली, याचा आढावा घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे..Mumbai News: VIPसाठी सामान्य नागरिकाला ढकललं, पोलिसांनी सायकल दिली फेकून; Video Viral.सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवरव्यावसायिक ठिकाणी घरगुती गॅसचा वापर हा केवळ नियमभंगाचा विषय नसून सुरक्षिततेशी संबंधित गंभीर बाब आहे. मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांची वर्दळ असलेल्या मंगल कार्यालये, हॉल, लॉन व कॅटरिंगच्या ठिकाणी गॅसचा वापर होत असल्याने नियमांचे पालन न झाल्यास दुर्घटनेचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे शासनाच्या आदेशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून नियमित तपासणी करावी आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी ग्राहक संघटनांकडून करण्यात आली आहे. दरम्यान, या आरोपांबाबत जिल्हा पुरवठा विभागाची अधिकृत भूमिका अथवा आतापर्यंत करण्यात आलेल्या तपासण्या व कारवाईची आकडेवारी समोर आलेली नाही. त्यामुळे संबंधित विभाग याबाबत काय भूमिका घेतो, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.