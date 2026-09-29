Akola Drought : अकोल्यात खारपाणपट्ट्यात सप्टेंबरअखेरच दुष्काळाची दाहकता! महिनाभरातून एकदा नळाला पाणी; टाक्यांमध्ये साठवलेले पाणी आरोग्यास घातक

अकोला - जिल्ह्यात दुष्काळाची दाहकता आता शेतशिवारापुरती मर्यादित न राहता थेट ग्रामस्थांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नावर आली आहे. पावसाळा संपण्यापूर्वीच अकोला जिल्ह्यातील खारपाणपट्ट्यातील सुमारे ३५० गावांवर पाणीटंचाईचे संकट गडद झाले आहे. अनेक गावांमध्ये महिनाभरातून एकदा नळाला पाणी येत असल्याने मिळेल ते पाणी घरांसमोरील आणि गच्चीवरील टाक्यांमध्ये साठवून महिनाभर वापरण्याची वेळ ग्रामस्थांवर आली आहे..दीर्घकाळ साठवलेल्या पाण्यात जीवजंतू निर्माण होत असल्याने त्याच्या गुणवत्तेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पावसाळ्यातच अशी परिस्थिती असेल, तर हिवाळा आणि उन्हाळ्यातील दुष्काळाची दाहकता किती तीव्र असेल, असा सवाल ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे. खारपाणपट्ट्यातील पाणीटंचाईचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पाळोदी येथील सरपंचांनी मागील महिन्यातच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे निवेदन देऊन पाणीपुरवठ्याची समस्या मांडली होती. मात्र, अद्याप या निवेदनाची अपेक्षित दखल घेण्यात आली नसल्याची ग्रामस्थांची तक्रार आहे. त्यामुळे पाणीप्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना प्रशासनाच्या ठोस उपाययोजनांची प्रतीक्षा कायम आहे..घराघरांत पाण्याचा साठानळाला महिनाभराच्या अंतराने पाणी येत असल्याने प्रत्येक घरासमोर तसेच गच्चीवर पाण्याच्या टाक्या ठेवून पाणी साठवले जात आहे. मिळालेले पाणी पुढील पुरवठ्यापर्यंत पुरविण्याचे आव्हान ग्रामस्थांसमोर आहे. अनेक दिवस साठवून ठेवलेल्या पाण्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असून, पाण्यात जीवजंतू निर्माण होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. या परिस्थितीमुळे गावात आजारांचे प्रमाण वाढल्याचे ग्रामस्थ सांगत आहेत..पुढील महिन्यापासून पाण्याची चिंतासध्या खांबोरा पाणीपुरवठा योजनेतून संबंधित गावांना पाणीपुरवठा केला जात आहे. मात्र, पुढील महिन्यापासून या योजनेचे पाणीही बंद होण्याची शक्यता असल्याचे जलप्रदाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याने ग्रामस्थांची चिंता आणखी वाढली आहे. महिनाभरातून एकदा मिळणारा पाणीपुरवठाही बंद झाला, तर पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांसमोर मोठे संकट उभे राहण्याची शक्यता आहे..दुष्काळाची चाहूल की पाणीप्रश्नाची तीव्रता?दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेत असताना खारपाणपट्ट्यातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न प्रशासनासाठी गंभीर इशारा ठरत आहे. पावसाळ्यातच पाण्यासाठी महिनाभराची प्रतीक्षा करावी लागत असेल, तर आगामी हिवाळा आणि उन्हाळ्यात परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर केवळ शेतीपिकांच्या नुकसानीपुरता विचार न करता पिण्याचे पाणी, जनावरांचे पाणी आणि भविष्यातील पाणीपुरवठ्याचे नियोजन तातडीने करण्याची गरज आहे..प्रशासनासमोर पाण्याचे मोठे आव्हानखारपाणपट्ट्यातील पाणीप्रश्न जुना असला तरी सध्याची परिस्थिती त्याची तीव्रता अधोरेखित करणारी आहे. आगामी काळातील संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन पर्यायी पाणीपुरवठ्याचे नियोजन, उपलब्ध जलस्रोतांचा आढावा आणि आवश्यक ठिकाणी टँकरची व्यवस्था याबाबत प्रशासनाने आतापासूनच नियोजन करण्याची गरज आहे. अन्यथा सप्टेंबरअखेर जाणवणारी पाणीटंचाई उन्हाळ्यात दुष्काळाच्या दाहक संकटात रूपांतरित होण्याची भीती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.