Akola: पंचवीस वर्षांत सव्वा तीन हजार शेतकऱ्यांनी दिला जीव! मायबाप सरकार लक्ष देईल काय; आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटूंबांचा टाहो

अकोला जिल्ह्यात गेल्या २५ वर्षांत तब्बल ३,२७७ शेतकऱ्यांनी ताण-तणाव, कर्जबाजारीपणा आणि सरकारी अपयशाच्या ओझ्याखाली जीव दिला आहे. ही संख्या आत्महत्यांची केवळ भिषणता दाखवत नाहीतर कृषी धोरणांच्या अपुऱ्या अंमलबजावणीची ओरडणारी साक्ष देत आहे. .शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांपेक्षा आश्वासनेच अधिक मृत्यू घडवतात, अशा संतप्त प्रतिक्रिया आता ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणावर उमटत आहे. तर मायबाप सरकार आमच्याकडे लक्ष देईल काय असा सवालही आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटूंबांनी उपस्थित केला आहे..अकोला जिल्हयात मोठ्या प्रमाणात कापूस, तूर, सोयाबीन पिकांचे उत्पादन घेतले जाते. मात्र जिल्हयातील साडेतीनशेहून अधिक गावे खारपाणपट्यात येत असल्याने अनेक गावात पिण्यासाठी तर सोडाच पण पिकांना पाणी द्यायलाही सिंचन व्यवस्था अपुरी पडत असल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे शेती जास्त असूनही शेतकऱ्यांचे आत्महत्येचे प्रमाण इतर जिल्हयांच्या तुलनेत जास्त आहे..जिल्हा प्रशासनाकडून मिळालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, जानेवारी २००१ ते नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान मागील २५ वर्षांत तब्बल ३,२७७ शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीपणा, सततचे नापिकीचे चक्र आणि सरकारी योजनांच्या अपयशामुळे आत्महत्येसारखा टोकाचा निर्णय घेतला आहे. ही संख्या केवळ आकडा नसून, एका संपूर्ण सामाजिक संरचनेचे कोसळणे दर्शवते. या आत्महत्यांमध्ये प्रचंड विषमता स्पष्टपणे दिसून येते. अकोला तालुक्यात सर्वाधिक ७५० शेतकऱ्यांनी जीव दिला आहे. त्याखालोखाल अकोट मध्ये ४७२ शेतकऱ्यांनी विविध कारणांनी जीवन संपवल्याची अधिकृत आकडेवारी आहे..एका बाजूला शेतीवर अवलंबून असलेले छोटे आणि अल्पभूधारक शेतकरी, तर दुसऱ्या बाजूला सिंचन, बाजारपेठ, विमा व अनुदानापासून वंचित राहिलेले ग्रामीण भूभाग – ही विषमताच शेतकऱ्यांना मृत्यूच्या उंबरठ्यापर्यंत घेऊन जात असल्याचे चित्र आहे. अकोला जिल्ह्यात साडेतीन लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्र खारपाणपट्ट्यात येत असून, प्रभावी सिंचन सुविधा आजही अपुऱ्या आहेत. शेती प्रामुख्याने पावसावर अवलंबून असल्याने अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी किंवा दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली की सर्वाधिक फटका गरीब शेतकऱ्यांनाच बसतो..यंदाच्या वर्षी जून-जुलैमधील अतिवृष्टीमुळे ८० हजार हेक्टरहून अधिक खरीप क्षेत्राचे नुकसान झाले, मात्र अद्यापही अनेक शेतकऱ्यांना भरपाई मिळालेली नाही. पीक विमा योजना कागदोपत्री प्रभावी वाटत असली, तरी प्रत्यक्षात लाभ मिळण्यास विलंब, अपात्रतेची कारणे आणि त्रुटीपूर्ण सर्वेक्षणामुळे शेतकरी विम्यापासूनच वंचित राहात आहे. कृषी विभाग, महसूल विभाग आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये समन्वयाचा अभाव ही आणखी एक गंभीर विषमता ठरत आहे – सुविधा आहेत, पण त्या गरजूंंपर्यंत पोहोचत नाहीत. ज्या बळीराजाला "देशाचा अन्नदाता" म्हटले जाते, त्याच बळीराजाला जगण्यासाठी मूलभूत आधार मिळू नये, हीच आजच्या व्यवस्थेची सर्वात मोठी विषमता आहे. केवळ घोषणा नव्हे, तर ठोस आणि तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी आता ग्रामीण भागातून अधिक तीव्र होत आहे..ही आहेत आत्महत्येची ठळक कारणे..१) नापिकी व कर्जबाजारीपणा२) सातत्याने उद्भवत असलेली दुष्काळी परिस्थिती३) सिंचनाच्या सुविधांचा अभाव४) खासगी संस्था, सावकार यांच्या वसुलीता तगादा५) मुलीच्या लग्नासाठी घेतलेले कर्ज फेडता न येणं६) मुलाला शिकविले परंतु त्याला नोकरी न लागणे.Dhule News : अवकाळीचा फटका! धुळ्यात रब्बी पेरणीला मोठा विलंब; केवळ २३.३४% पेरणी, उत्पादनात घट होण्याची भीती.शेतकरी आत्महत्यांची धक्कादायक आकडेवारी...तालुका - चालू वर्षात (२०२५) - मागील २५ वर्षातअकोला - ३७ - ७५०बार्शीटाकळी - १३ - ४६३अकोट - २६ - ४७२तेल्हारा - ११ - ३६८बाळापूर - १९ - ३५१पातूर - २७ - ४०५मूर्तिजापूर - २७ - ४६८एकूण - १६० - ३,२७७