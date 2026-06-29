अकोला

Akola: संघर्षाच्या वडाखाली फुललेले आयुष्य, शेतकरी पतीच्या आत्महत्येनंतरही तीन लेकरांचे आयुष्य घडविणारी सविता पुंडे

A Journey of Courage After Farmer Tragidy: अकोला जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त सविता पुंडे यांनी पतीच्या निधनानंतर संघर्षातून तीन मुलांचे संगोपन केले.
Akola

Akola

esakal

सुगत खाडे
Updated on

अकोला: पतीच्या आत्महत्येनंतर अनेक कुटुंबे आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्या खचून जातात. मात्र अकोला तालुक्यातील माझोड येथील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त पत्नी सविता रमेश पुंडे (वय ४५) यांनी दुःखाला शरण न जाता संघर्षाची वाट निवडली.

Loading content, please wait...
Akola
Farmer
vidarbha

Related Stories

Akola
Kashinath kadam
Big Relief for Farmers: 40 Lakh Eligible for Loan Waiver, But With One Key Condition
Akola