Akola: संघर्षाच्या वडाखाली फुललेले आयुष्य, शेतकरी पतीच्या आत्महत्येनंतरही तीन लेकरांचे आयुष्य घडविणारी सविता पुंडे

अकोला: पतीच्या आत्महत्येनंतर अनेक कुटुंबे आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्या खचून जातात. मात्र अकोला तालुक्यातील माझोड येथील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त पत्नी सविता रमेश पुंडे (वय ४५) यांनी दुःखाला शरण न जाता संघर्षाची वाट निवडली..पतीच्या निधनानंतर तीन लहान मुलांचे संगोपन, शेती, शेतमजुरी आणि मिळेल ते काम करत त्यांनी संसाराचा गाडा ओढला. आज दोन मुलींचे शिक्षण पूर्ण करून त्यांचे विवाह लावून दिले असून मुलगा गजानन ११वीत शिक्षण घेत आहे. त्यांच्या संघर्षमय प्रवासाने संकटांवर मात करण्याची प्रेरणा इतरांना दिली आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: घर रिकामं करण्यावरून भाडेकरूशी वाद, गर्भवतीला जिन्यावरून ढकलल्यानं गर्भपात; गुन्हा दाखल.अकोला तालुक्यातील माझोड येथील अल्पभूधारक शेतकरी रमेश सुखदेव पुंडे यांनी १९ मार्च २०११ रोजी कर्जबाजारीपणाला कंटाळून गळफास घेऊन जीवन संपविले. त्यांच्या नावावर अवघी तीन एकर शेती होती. या घटनेनंतर पत्नी सविता पुंडे आणि दोन चिमुकल्या मुली व एका लहान मुलावर दुःखाचा डोंगर कोसळला..पतीच्या निधनानंतर सविता पुंडे यांच्यासमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला. मात्र त्यांनी परिस्थितीसमोर हार न मानता स्वतःची शेती कसली. त्याचबरोबर इतरांच्या शेतात शेतमजुरी केली. प्रसंगी मिळेल ते काम स्वीकारून मुलांच्या शिक्षणाचा आणि कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा खर्च भागविला. कष्ट, चिकाटी आणि जिद्दीच्या जोरावर त्यांनी संसाराची विस्कटलेली घडी पुन्हा बसवली.. Nashik: पोलिसांनीच दाखवली सायबर गुन्ह्यात अडकवण्याची भीती, नाशिकमध्ये तरुणांकडून उकळले लाखो रुपये.अत्यंत बेताच्या आर्थिक परिस्थितीतही त्यांनी दोन्ही मुलींना बारावीपर्यंत शिक्षण दिले. त्यानंतर योग्य वेळ आल्यावर दोघींचे विवाहही करून दिले. मुलगा गजानन पुंडे यालाही शिक्षणासाठी प्रेरित केले असून तो इयत्ता अकरावीमध्ये शिक्षण घेत आहे..घटनेनंतर तत्कालीन निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश खवले यांनी त्यांच्या घरी आणि शेतात भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली होती. तसेच गावातील माजी पंचायत समिती सदस्य राजेश ठाकरे आणि माजी उपसरपंच अमोल मामणकार यांनी वेळोवेळी मार्गदर्शन करून त्यांना मानसिक बळ दिले..शासकीय मदत मिळाली, पण संघर्ष कायम राहिलापतीच्या निधनानंतर शासनाकडून एक लाख रुपयांची मदत मिळाली होती. मात्र एवढ्या रकमेवर संपूर्ण कुटुंबाचा संसार चालविणे शक्य नव्हते. त्यामुळे कष्ट हाच त्यांच्या जगण्याचा आधार ठरला. नंतर शासनाच्या घरकुल योजनेतून त्यांनी दोन खोल्यांचे छोटेसे घर बांधले. त्यामुळे कुटुंबाला कायमस्वरूपी निवाऱ्याचा आधार मिळाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.