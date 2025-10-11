Akola Farmers: साहेब, आणखी किती बळी घ्याल तुम्ही! पिकांचे नुकसान आणि कर्जाचा ओझा प्रशासनाकडून दुर्लक्षित

अकोला : विदर्भातील काळ्या मातीतली आशेची पेरणी आता निराशेच्या अश्रूंनी भिजली आहे. दरवर्षी पिकांच्या अपयशाने, कर्जाच्या जाचाने आणि शासनाच्या उदासीनतेने एकेक बळीराजा मातीमध्ये विलीन होत आहे..गेल्या २४ वर्षांत अकोला जिल्ह्यात तब्बल साडेतीन हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची अधिकृत नोंद आहे. म्हणजे दर दोन दिवसांनी एक शेतकरी मृत्यूचा मार्ग निवडत असल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे..शासनाच्या योजना जाहीर होतात, परंतु त्या फक्त जाहिरातीत दिसतात; शेतकऱ्यांच्या शिवारात मात्र पोहोचत नाहीत. महसूल, कृषी व बँक यंत्रणा कागदोपत्री मदत दाखवून आपला अहवाल पाठवतात, पण वास्तवात शेतकऱ्याच्या झोपडीतील दिवा आजही अंधारातच आहे. पीकविमा योजना असल्याचे दाखवतात, पण नुकसान झाल्यावर विमा कंपनी ‘तपास सुरू आहे’ असं सांगून पळ काढते..या वर्षी पिकांवर झालेल्या अतिवृष्टीने हजारो शेतकऱ्यांचे जगणे उद्ध्वस्त झाले. पिके वाहून गेली, कर्ज वाढले, पण शासनाकडून केवळ बैठकींचे फोटो आणि आश्वासनांचे बॅनर मिळाले. विविध राजकीय संघटनांसह शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चेही काढले पण आश्वासनाशिवाय पदरी काहीही पडू शकले नसल्याची खंत आहे. शेतकरी म्हणतो, मदत नको, निदान सत्य तरी कबूल करा, आम्ही उपेक्षित आहोत हे तरी मान्य करा. प्रशासनाकडून आणि लोकप्रतिनिधींकडून मिळणारा प्रतिसाद हा मूक प्रेक्षकासारखा आहे. अधिकारी दौरे करतात, फोटो घेतात, आणि फाईल बंद करतात. राजकारणी सभांमध्ये ‘शेतकरी आमचा देव’ म्हणतात, पण देवाच्या मंदिरात चूल थंड पडली आहे, हे त्यांना दिसत नाही..मदतीचा दांभिकपणा थांबवा!आता प्रश्न असा आहे की, आणखी किती बळी द्यावे लागतील की प्रशासन जागे होईल?. शेतकरी जिवंत असताना त्याच्याकडे दुर्लक्ष, आणि त्याचा मृत्यू झाला की मदतीचे आश्वासन हा दांभिकपणा थांबायला हवा. बळीराजाचे अश्रू कोरडे करायचे असतील, तर त्याला सहानुभूती नव्हे तर न्याय द्या, असा संतप्त स्वर आता ग्रामीण भागातून उठू लागला आहे..Nagpur Farmers: नागपूर विभागात आठ महिन्यांत तब्बल २९६ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले; शासनाच्या योजना ठरतायत अपुऱ्या.२४ वर्षात ३,१०७ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या२००१ ते २०२४ दरम्यान अकोला जिल्ह्यात ३,१०७ आत्महत्यांची अधिकृत नोंद आहे. यापैकी अकोला तालुका ७१९, बार्शीटाकळी ४४९, अकोट ४३९, तेल्हारा ३५४, पातूर ३७५, बाळापूर ३३०, आणि मूर्तिजापूर ४४१ . एवढे जीव संपले, पण कोणाच्याही चेहऱ्यावर अपराधाची छटा दिसत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.