३ महिन्यात कर्जमाफी द्या अन्यथा...; हायकोर्टानं राज्य सरकारला फटकारलं, २४८ शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

2017मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून वंचित शेतकऱ्यांना अखेर न्याय मिळाला. अकोल्यातील २४८ शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली नव्हती. शेवटी हायकोर्टाने या प्रकरणी निकाल देत राज्य सरकारला फटकारलंय. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या शेतकऱ्यांना तीन महिन्यात कर्जमाफी द्या असे आदेश दिले आहेत. २०१७मध्ये एका सरकारी कार्यक्रमात कर्जमाफीची प्रमाणपत्रं दिली पण शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष कर्जमाफी मिळाली नव्हती..शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात सातत्यानं अनेक अडचणी येत होत्या. यात पोर्टलची समस्या, तांत्रिक अडचण अशा बाबी सांगत शासनाकडून कर्जमाफी डावलली जात होती. मात्र आता हायकोर्टानं राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले असून ३ महिन्यात कर्जमाफी देण्याचे आदेश दिलेत. २२ डिसेंबर पर्यंत जर आदेशाची अंमलबजावणी नाही झाली तर या प्रकरणी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कोर्टाचा अवमान केल्या प्रकरणी कारवाईचा इशारा कोर्टाने दिला आहे..Nagpur Farmers: नागपूर विभागात आठ महिन्यांत तब्बल २९६ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले; शासनाच्या योजना ठरतायत अपुऱ्या.अकोल्यात २०१७ मध्ये तत्कालीन पालकमंत्री डॉक्टर रणजीत पाटील यांच्या उपस्थितीत कर्जमाफीच्या प्रमाणपत्रांचं वाटप झालं होतं. प्रमाणपत्र मिळूनही कर्जमाफी न मिळालेल्या शेतकऱ्यांमध्ये सर्वाधिक शेतकरी हे तेल्हारा तालुक्यातील अडगाव बुद्रुक इथले आहेत. कर्जमाफी मिळत नसल्याने त्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली. आता हायकोर्टानं कर्जमाफी देण्याचे आदेश दिलेत..ओला दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रयत्नातदरम्यान, राज्यात अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचं यंदा मोठं नुकसान झालंय. ६० लाख एकरपेक्षा अधिक क्षेत्रातील पीक खराब झालंय. यावर राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी म्हटलं की, राज्य सरकार ओला दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रयत्नात आहे. यासाठी केंद्र सरकारचे आणि राज्य सरकारचे निकष पूर्ण करावे लागणार आहेत. खरीप पिकांच्या नुकसानीची मदत दिवाळीआधी शेतकऱ्यांना दिली जाणार असल्याची ग्वाही कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणेंनी दिलीय..