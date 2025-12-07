Akola : गावच्या पाण्याच्या टाकीतून थेट घराला आणि शेतीला पाणी नेलं, १५ वर्षे पाणीचोरी; ठाकरेंच्या नेत्यावर गुन्हा दाखल

शिवसेना ठाकरे गटाचे अकोला जिल्हा प्रमुख आणि जिल्हा परिषदेच्या माजी गटनेत्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. पाणी चोरीचा आरोप त्यांच्यावर असून या प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. यामुळे शिवसेना उबाठा गटाचे नेते गोपाल दातकर यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. अकोला जिल्ह्यातील हिंगणी गावच्या सरपंच कल्पना पळसपगार यांनी गोपाल दातकर यांच्यावरोधात तक्रार दिली होती..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, अकोला जिल्ह्यातल्या दहीहंडा पोलीस ठाण्यात दातकर यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. २०१० पासून दातकर यांनी जवळपास ५ लाख रुपयांचं पाणी चोरून वापरल्याचा आरोप आहे. दातकर यांनी १६० मिमीची पाईप गावाला पाणी पुरवठा करणाऱ्या टाकीला अवैधरित्या जोडली होती. त्याचा वापर घरात आणि शेतीसाठी केला असा आरोप सरपंच कल्पना पळसपगार यांनी केला होता..Raigad : 6 महिन्यांपूर्वी प्रेमविवाह, २८ वर्षीय तरुणानं संपवलं जीवन; पती आणि सासरच्यांकडून त्रास, व्हिडीओत केले आरोप.सरपंचांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अवैध कनेक्शनबाबत तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर तत्कालीन कार्यकारी अभियंते आणि उपअभियंत्यांनी पाहणी केली. तेव्हा अवैध नळजोडणी केल्याचं समोर आलं. पण गोपाल दातकर यांनी अरेरावी करत अधिकाऱ्यांना तिथून घालवलं..अवैध कनेक्शनची पाईप तोडून पाइपचा इनलेट भाग बंद केला होता. त्यानंतर सरंपच कल्पना पळसपगार यांनी गोपाल दातकर यांच्यावर गुन्हा दाखल होण्यासाठी पाठपुरावा केला. पोलिसात आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रारीनंतरही कोणती कारवाई न झाल्यानं शेवटी त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. आता न्यायालयाने गोपाल दातकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत..गोपाल दातकर यांच्यावर याआधीही गुन्हा दाखल झाला होता. त्यांनी एका अधिकाऱ्याला पाणीपुरवठ्याच्या मुद्द्यावरून फोनवरून शिवीगाळ केल्याचा आरोप होता. त्यावरून त्यांच्याविरोधात तक्रारीनंतर गुन्हा दाखल झाला होता. तसंच त्यांनी ५० लाखांचं काम होणार असल्यास ५ लाख द्यावे अशी मागणीही केली होती. आता थेट न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिल्यानं राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.