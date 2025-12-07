अकोला

Akola : गावच्या पाण्याच्या टाकीतून थेट घराला आणि शेतीला पाणी नेलं, १५ वर्षे पाणीचोरी; ठाकरेंच्या नेत्यावर गुन्हा दाखल

शिवसेना ठाकरे गटाच्या अकोला जिल्हा प्रमुखावर पाणीचोरीचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर गुन्हा दाखल झाला असून नेत्याच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
Akola Leader Booked for Alleged 15 Year Water Theft

सूरज यादव
शिवसेना ठाकरे गटाचे अकोला जिल्हा प्रमुख आणि जिल्हा परिषदेच्या माजी गटनेत्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. पाणी चोरीचा आरोप त्यांच्यावर असून या प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. यामुळे शिवसेना उबाठा गटाचे नेते गोपाल दातकर यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. अकोला जिल्ह्यातील हिंगणी गावच्या सरपंच कल्पना पळसपगार यांनी गोपाल दातकर यांच्यावरोधात तक्रार दिली होती.

Akola
Uddhav Thackeray
water
Court
shivsena

