Akola Municipal Election 2025 : ठरलं! अकोल्यात शरद पवार गट अन् काँग्रेसची युती; ठाकरे गटाची भूमिका अजूनही गुलदस्त्यात

श्रीकांत राऊत, अकोलामहानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीतील राजकीय घडामोडींना निर्णायक वळण मिळत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) आणि काँग्रेस यांनी एकत्र निवडणूक लढविण्याचा निर्णय अधिकृतरीत्या जाहीर केल्याने समीकरणे बदलण्यास सुरुवात झाली आहे. संभ्रम संपवत, आघाडीतील दोन प्रमुख पक्षांनी थेट एकत्र येत निवडणूक रणांगणात उतरण्याचा निर्णय घेतल्याने राजकीय चर्चांना वेग आला आहे..काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांच्यातील युती जवळपास निश्चित असल्याचे संकेत गेल्या काही दिवसांपासून मिळत होते. आता या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाल्याने महाविकास आघाडीतील तिसरा घटक असलेल्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेची भूमिका काय असणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ठाकरेंची सेना आघाडीत सहभागी होणार की स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवणार, हा प्रश्न सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे..Akola Municipal Elections : युती, आघाड्या अडल्या, तिकीट वाटप रखडले, राजकारण तापलं; अकोल्यात नेमकं घडतंय तरी काय?.काँग्रेस व राष्ट्रवादीने एकत्र येत पुढाकार घेतल्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेसमोर पर्यायांची संख्या मर्यादित झाली आहे. आघाडीत सामील झाल्यास जागावाटपात तडजोड करावी लागण्याची शक्यता आहे, तर स्वतंत्र लढतीचा निर्णय घेतल्यास निकालातून काही वेगळे चित्र पाहायला मिळू शकते.दरम्यान, काँग्रेस-राष्ट्रवादी (शरद पवार) आघाडी मनपा निवडणुकीत भाजप व महायुतीसमोर कशाप्रकारे उमेदवार देणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. शहरातील स्थानिक प्रश्न, महागाई, बेरोजगारी, नागरी सुविधा, विकासकामांतील अपयश आदी मुद्द्यांवर सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याची रणनीती आखली जात आहे..Akola Municipal Election : भाजपच्या जागावाटपावर राष्ट्रवादी अजित पवार गटात अस्वस्थता? अमोल मिटकरींचं भाजपला थेट आव्हान....या बैठकीत शिक्कामोर्तबएक महत्त्वपूर्ण बैठक रविवारी पार पडली. या बैठकीला काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) यांचे अनेक ज्येष्ठ व प्रमुख नेते उपस्थित होते. काँग्रेसकडून आमदार साजिद खान पठाण, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. झीशान हुसेन, महानगर अध्यक्ष डॉ. प्रशांत वानखडे तसेच ज्येष्ठ नेते प्रकाश तायडे उपस्थित होते. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) कडून जिल्हाध्यक्ष संग्राम गावंडे, महानगर अध्यक्ष रफीक सिद्दीकी, प्रदेश संघटन सचिव जावेद झकरिया, कार्याध्यक्ष सैयद युसुफ अली आणि देवेंद्र ताले हे नेते बैठकीस उपस्थित होते..