Akola Municipal Election : अकोल्यात महायुतीतील जागा वाटपाचा तिढा अखेर सुटला; प्रचाराला वेग!

अकोला : अकोला महानगरपालिका निवडणुकीसाठी महायुतीमधील जागा वाटपाचा बहुचर्चित तिढा अखेर सुटल्याने शहरातील राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या बैठका, चर्चा व अंतर्गत मतभेदांनंतर अखेर जागा वाटपावर एकमत झाले असून, यामुळे निवडणूक तयारीला वेग आला आहे..महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये प्रदीर्घ चर्चा झाल्यानंतर भाजपाला ६६ जागा तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला १४ जागा देण्यावर सहमती झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते इंद्रनील नाईक, खासदार अनुप धोत्रे आणि भाजपाचे प्रदेश सरचिटणीस आमदार रणधीर सावरकर यांच्या उपस्थितीत ही महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध प्रभागांची राजकीय परिस्थिती, पक्षांची ताकद, मागील निवडणुकांचे आकडे आणि आगामी रणनीती यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली..Akola Municipal Election 2025 : जागा वाटपाचा तिढा सुटता सुटेना! एकनाथ शिंदेंचा शिलेदार अखेर अकोल्यात; महायुतीच्या नेत्यांबरोबर घेणार बैठक .या निवडणुकीत भाजपा आणि शिंदे गट मैत्रीपूर्ण लढत देणार असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे काही प्रभागांमध्ये मित्र पक्ष आमनेसामने येण्याची शक्यता असून, यामुळे निवडणुकीचा रंग अधिक चुरशीचा होणार आहे. मैत्रीपूर्ण लढत असली तरी प्रत्येक पक्ष आपली ताकद सिद्ध करण्यासाठी स्वतंत्रपणे प्रचार करणार असल्याने मतदारांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. जागा वाटपाच्या प्रक्रियेत आणि निर्णयामध्ये आमदार अमोल मिटकरी, विजय अग्रवाल, विजय देशमुख, जयंत माने, बुढाण गाडेकर, अजय मते यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. तसेच गौतम गवई यांचाही या संपूर्ण प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग होता. विविध पातळ्यांवर समन्वय साधत पक्षांतर्गत नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला..जागा वाटपाचा प्रश्न निकाली निघाल्याने आता सर्वच पक्षांनी उमेदवार निवड, प्रचाराची दिशा, प्रभागनिहाय आढावा आणि संघटनात्मक बांधणी यावर भर देण्यास सुरुवात केली आहे. इच्छुक उमेदवारांची संख्या मोठी असल्याने उमेदवारी निश्चित करताना पक्ष नेतृत्वास कसरत करावी लागणार आहे. महानगरपालिका निवडणूक ही शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची असल्याने रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, वाहतूक, नागरी सुविधा आणि प्रशासनातील पारदर्शकता हे मुद्दे प्रचाराच्या केंद्रस्थानी राहणार आहेत. .नागरिकांच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन पक्षांकडून विकासाभिमुख अजेंडा मांडला जाण्याची शक्यता आहे. उमेदवारांच्या नावांची अधिकृत घोषणा सकाळी होण्याची शक्यता असून, उद्यापासून प्रचाराची धामधूम वाढणार आहे. सभा, बैठका, प्रभागनिहाय संपर्क मोहिमा आणि प्रचारयंत्रणा सक्रिय होणार असल्याने अकोल्यातील राजकीय वातावरण अधिक तापण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत..