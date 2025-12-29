अकोला

Akola Municipal Election : अकोल्यात महायुतीतील जागा वाटपाचा तिढा अखेर सुटला; प्रचाराला वेग!

Mahayuti Seat Sharing : अकोला महानगरपालिका निवडणुकीसाठी महायुतीतील जागा वाटपाचा तिढा सुटल्याने निवडणूक तयारीला वेग आला आहे. भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकमतामुळे शहरातील राजकीय वातावरण अधिक तापले आहे.
Mahayuti Resolves Seat Sharing for Akola Civic Polls

Mahayuti Resolves Seat Sharing for Akola Civic Polls

sakal

योगेश फरपट
Updated on

अकोला : अकोला महानगरपालिका निवडणुकीसाठी महायुतीमधील जागा वाटपाचा बहुचर्चित तिढा अखेर सुटल्याने शहरातील राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या बैठका, चर्चा व अंतर्गत मतभेदांनंतर अखेर जागा वाटपावर एकमत झाले असून, यामुळे निवडणूक तयारीला वेग आला आहे.

Loading content, please wait...
Akola
Bjp
election
Maharashtra Politics
shivsena
Mahayuti

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com