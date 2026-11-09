Akola News: ‘सीसीटीएनएस प्रणाली’ अकोला पोलिसांची हॅट्रिक; सलग तिसऱ्या वर्षी राज्यात प्रथम; २०७ पैकी २०७ गुण मिळवले

अकोला : पोलिस दलाच्या कामकाजात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, गुन्ह्यांची ऑनलाइन नोंदणी आणि तपास प्रक्रियेत सुसूत्रता राखण्यात अकोला जिल्हा पोलिस दलाने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. क्राईम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क सिस्टीम (सीसीटीएनएस) या प्रणालीच्या अंमलबजावणीत अकोला पोलिसांनी सलग तिसऱ्या वर्षी महाराष्ट्र राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. जुलै २०२६ च्या मूल्यांकनात २०७ पैकी २०७ गुण मिळवत १०० टक्के यश संपादन केले. विशेष म्हणजे, अमरावती परिक्षेत्रातही अकोला पोलिसांनी प्रथम क्रमांक मिळविला आहे..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी... पोलिस ठाण्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि गतिमानता आणण्यासाठी देशपातळीवर सीसीटीएनएस प्रणाली राबविण्यात येत आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून पोलिस ठाण्यांमधील अभिलेखांची ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन नोंदणी केली जाते. त्यामुळे राज्यभरातील गुन्हे आणि संबंधित माहिती उपलब्ध होण्यास मदत होते. ई-तक्रार, अनोळखी मृतदेहांचा शोध, गुन्हे प्रतिबंधक कारवाई, वाहनांची पडताळणी आणि गुन्हे उघडकीस आणणे अशा विविध कामांसाठी या प्रणालीचा वापर केला जातो. .अकोला जिल्हा पोलिस दलाने सीसीटीएनएस प्रणालीचा प्रभावी वापर करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. गुन्हे अन्वेषणासाठी सीआरआय-मॅक, आयसीजेएस यांसारख्या पोर्टलचा वापर करण्यात आला. तसेच महिला व बालकांविषयीच्या गुन्ह्यांची माहिती आयटीएसएसओ पोर्टलवर नोंदविणे, गुन्ह्यांमधील दोषारोपपत्र विहित वेळेत सादर करणे, सायबर गुन्हेगारांविरुद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे, अनोळखी मृतदेह व बेपत्ता व्यक्तींची ओळख पटविणे आदी बाबींवर भर देण्यात आला. .Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.गुन्हे अन्वेषण विभागाने जुलै २०२६ महिन्याचा अहवाल जाहीर केला. त्यामध्ये राज्यातील एकूण ४३ पोलिस घटकांच्या मूल्यांकनात अकोला पोलिस दलाने २०७ पैकी २०७ गुण मिळवून अव्वल स्थान प्राप्त केले. तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, पारदर्शक कामकाज आणि समन्वयाच्या बळावर अकोला पोलिसांनी राज्यातील सलग तिसऱ्या वर्षीचे प्रथम क्रमांकाचे स्थान कायम राखले आहे. या कामगिरीसाठी सीसीटीएनएस नोडल अधिकारी तथा अपर पोलिस अधीक्षक बी. चंद्रकांत रेड्डी, गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक नितीन लेव्हरकर, सहायक पोलिस निरीक्षक पुष्पलता शिरसाट यांच्यासह जिल्ह्यातील सीसीटीएनएस अंमलदार आणि पोलिस कर्मचाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.