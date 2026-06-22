Akola Atrocity Act News: अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रकरणांत कायद्याचे तंतोतंत पालन करा : पोलीस अधीक्षक अर्चित चांडक यांचे निर्देश

अकोला : 'नागरी हक्क संरक्षण कायदा व अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचे पोलिसांनी तंतोतंत पालन करावे. पीडितांना तात्काळ न्याय मिळवून देण्यासाठी कायद्यातील तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करा,' असे स्पष्ट निर्देश पोलीस अधीक्षक श्री. अर्चित चांडक यांनी दिले..नागरी हक्क संरक्षण पथक, अकोला यांच्या वतीने आज सोमवार, दि. 22 जून 2026 रोजी कमिटी हॉल, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला येथे आयोजित एक दिवसीय पोलीस कार्यशाळेत ते बोलत होते..या कार्यशाळेस अप्पर पोलीस अधीक्षक श्री. बी. चंद्रकांत रेड्डी, अकोट उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्री. निखिल पाटील, बाळापूर उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्री. गजानन पडघन, मूर्तिजापूर उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्रीमती वैशाली मुळे, अकोला शहर उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्री. सुदर्शन पाटील, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक श्री. नितीन लेव्हरकर यांच्यासह वाचक फौजदार, लेखनिक व मदतनीस उपस्थित होते. जिल्ह्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यातील अधिकारी व अंमलदारांनीही कार्यशाळेसाठी मोठ्या संख्येने हजेरी लावली..कार्यशाळेत मार्गदर्शक म्हणून नागरी हक्क संरक्षण, अमरावती परिक्षेत्राच्या पोलीस अधीक्षक मा. श्रीमती अनिता पाटील, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त मा. श्री. मारोती वाठ, बार्टी चे जिल्हा प्रकल्प अधिकारी मा. विजय बेदरकर, सरकारी अभियोक्ता ॲड. राजेश अकोटकर व ॲड. देवानंद गवई यांनी नागरी हक्क संरक्षण कायदा व ॲट्रॉसिटी ॲक्टमधील महत्त्वाच्या तरतुदी, तपास प्रक्रिया व पीडितांच्या पुनर्वसनाबाबत सखोल मार्गदर्शन केले. यावेळी नागरी हक्क संरक्षण, अकोला घटक प्रमुख पोलीस निरीक्षक शुभांगी कोरडे यांनी आपले मनोगत व्यक्त करून कायद्याविषयी सविस्तर माहिती देत आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.