अकोला

Akola Atrocity Act News: अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रकरणांत कायद्याचे तंतोतंत पालन करा : पोलीस अधीक्षक अर्चित चांडक यांचे निर्देश

नागरी हक्क संरक्षण व अतिचार प्रतिबंधक कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करून पीडितांना तात्काळ न्याय देण्याचे पोलिसांना निर्देश
Police workshop on SC/ST Prevention of Atrocities Act in Akola

Police workshop on SC/ST Prevention of Atrocities Act in Akola

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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अकोला : 'नागरी हक्क संरक्षण कायदा व अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचे पोलिसांनी तंतोतंत पालन करावे. पीडितांना तात्काळ न्याय मिळवून देण्यासाठी कायद्यातील तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करा,' असे स्पष्ट निर्देश पोलीस अधीक्षक श्री. अर्चित चांडक यांनी दिले.

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