Akola News: अकोला जिल्ह्याची सुपीकता घटली; सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची तीव्र कमतरता, अभ्यासातून चिंताजनक निष्कर्ष

Akola soil fertility report: अकोला जिल्ह्यातील जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब, नत्र, स्फुरद आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची तीव्र कमतरता असल्याचे कृषी विद्यापीठाच्या अहवालात उघड. अतिरेकी रासायनिक वापर, असंतुलित खत व्यवस्थापन आणि क्षारयुक्त मातीमुळे शेतजमिनींच्या गुणवत्तेत गंभीर घट झाल्याचा निष्कर्ष.
अकोला : आधुनिक शेतीत सुधारित वाणांचा वापर वाढल्याने पिकांचे उत्पादन वाढले असले, तरी माती व पाण्याचा तीव्र वापर, तसेच असंतुलित खत व्यवस्थापनामुळे जमिनीच्या भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणधर्मात मोठी घट झाल्याचे दिसून येते.

