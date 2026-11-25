अकोला: जिल्ह्यात सामाजिक वनीकरण विभागाच्या वृक्षलागवड कामांमध्ये चार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा कथित गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारीने आता गंभीर वळण घेतले आहे. या प्रकरणाच्या उच्चस्तरीय चौकशीला वेग आला असून, विभागातील ११ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून त्यांच्या कार्यकाळातील कामकाजाचा लेखी अहवाल आणि स्पष्टीकरण मागविण्यात आले आहे. चौकशी समितीचा अंतिम अहवाल सादर करण्याच्या हालचालींनाही गती मिळाली आहे. त्यामुळे वृक्षलागवडीच्या नावाखाली झालेल्या कथित आर्थिक अनियमिततांचे नेमके वास्तव काय, याकडे लक्ष लागले आहे..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.वृक्षलागवडीसारख्या पर्यावरणपूरक कामातच चार कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या कथित गैरव्यवहाराची तक्रार समोर आल्याने सामाजिक वनीकरण विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणात केवळ चौकशी करून थांबण्याऐवजी आर्थिक अनियमितता सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करून सरकारी निधीची वसुली करावी, अशी मागणी पुढे आली आहे..तक्रारीनंतर चौकशी समिती गठितठाणे पूर्व येथील विकास नारायणराव घुगे यांनी २ जुलै २०२५ रोजी यासंदर्भात तक्रार दाखल केली होती. अकोला जिल्ह्यातील सामाजिक वनीकरण विभागाच्या कार्यक्षेत्रात वृक्षलागवडीच्या कामांमध्ये चार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या कथित अनियमितता व गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता.या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून अनियमितता सिद्ध झाल्यास संबंधितांकडून रक्कम वसूल करावी, अशी मागणीही तक्रारदारांनी केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने सामाजिक वनीकरण विभाग, अमरावती यांच्या स्तरावर चौकशी समिती गठित करण्यात आली..११ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून खुलासाचौकशी समितीचा अहवाल अंतिम टप्प्यात असल्याचे विभागीय वन अधिकाऱ्यांच्या पत्रातून समोर आले आहे. त्यानुसार, ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी विभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण विभाग, अकोला यांनी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून त्यांच्या कार्यकाळातील कामकाजाबाबत लेखी अहवाल आणि स्पष्टीकरण मागविले आहे..विभागाच्या पत्रासोबत ११ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नावे, पदनामे आणि सामाजिक वनीकरण विभागात त्यांनी काम केलेला कालावधी नमूद करण्यात आला आहे. संबंधित अधिकारी-कर्मचारी सध्या ज्या विभागात कार्यरत आहेत, त्या विभागामार्फत त्यांचा लेखी अहवाल मागवून अकोला कार्यालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.या प्रक्रियेमुळे वृक्षलागवडीच्या कामांशी संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेची तपासणी आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, संबंधितांकडून मागविण्यात आलेल्या खुलाशांतून नेमक्या कोणत्या बाबी समोर येतात, हे अंतिम अहवालानंतरच स्पष्ट होणार आहे..सरकारी निधीच्या हिशेबाकडे लक्षवृक्षलागवडीसाठी खर्च झालेल्या निधीचा हिशेब, कामांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि कथित आर्थिक अनियमिततांची वस्तुस्थिती याबाबत अंतिम अहवालातून स्पष्टता येण्याची अपेक्षा आहे. चार कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या कथित गैरव्यवहाराची तक्रार असल्याने चौकशीचा निष्कर्ष केवळ कागदोपत्री न राहता जबाबदारी निश्चित करणारा असावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..Yerawada Historic Well: येरवड्यात आढळली पेशवेकालीन विहीर; उड्डाणपुलासाठी ऐतिहासिक वास्तू बुजविली जाण्याची शक्यता.चौकशी समितीचा अंतिम अहवाल सादर झाल्यानंतरच कथित गैरव्यवहाराबाबतची वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे. चौकशीत अनियमितता अथवा आर्थिक गैरव्यवहार सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर नियमानुसार जबाबदारी निश्चित करून रक्कम वसुलीची कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारदार विकास घुगे यांनी केली आहे.दरम्यान, चार कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या कथित गैरव्यवहाराची चौकशी नेमकी कोणत्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचते, कोणाची जबाबदारी निश्चित होते आणि सरकारी निधीच्या वसुलीसाठी काय कारवाई केली जाते, याकडे आता सामाजिक वनीकरण विभागातील अधिकारी-कर्मचारी तसेच नागरिकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.