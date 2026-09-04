अकोला

Tribal Students DBT: आदिवासी विद्यार्थ्यांचा ‘डीबीटी’ बंद करण्यास विरोध

Tribal Students Oppose Decision to Stop DBT Scheme: अकोल्यातील शासकीय आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी भोजनासाठीची डीबीटी योजना बंद करून मेस सुरू करण्याच्या शासन निर्णयाला विरोध केला आहे.
Tribal Students DBT

Tribal Students DBT

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अकोला: आदिवासी विकास विभागांतर्गत शासकीय वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भोजनासाठी देण्यात येणारी डीबीटी (थेट लाभ हस्तांतरण) योजना बंद करून मेस सुरू करण्याच्या शासन निर्णयाला विद्यार्थ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे.

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