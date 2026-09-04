Tribal Students DBT: आदिवासी विद्यार्थ्यांचा ‘डीबीटी’ बंद करण्यास विरोध

अकोला: आदिवासी विकास विभागांतर्गत शासकीय वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भोजनासाठी देण्यात येणारी डीबीटी (थेट लाभ हस्तांतरण) योजना बंद करून मेस सुरू करण्याच्या शासन निर्णयाला विद्यार्थ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. .हा निर्णय रद्द करून डीबीटी योजना कायम ठेवावी, या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आले आहे. मागणी मान्य न झाल्यास ८ सप्टेंबर २०२६पासून आमरण उपोषण करण्याचा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे. सदर मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी गुरुवारी (ता. ३) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला..CJP Meeting : अभिजीत दीपकेंची राजकारणात एन्ट्री? 'सीजेपी' प्रवक्ते आशुतोष रांका अन् अखिलेश यादवांच्या भेटीने वाढला सस्पेंस.विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, अकोला प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यातील शासकीय आदिवासी मुला-मुलींच्या वसतिगृहातील विद्यार्थी सध्या शिक्षण घेत असून भोजनासाठी डीबीटीच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे. मात्र, २९ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार डीबीटी बंद करून वसतिगृहांमध्ये मेस सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, असा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे..डीबीटीमुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार, गरजेनुसार तसेच सोयीप्रमाणे भोजनाची व्यवस्था करता येते. मेस पद्धत लागू झाल्यास विद्यार्थ्यांना भोजन निवडण्याचे स्वातंत्र्य राहणार नाही, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी मांडली आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या आहाराच्या आवडी-निवडी वेगवेगळ्या असल्याने एकाच मेसमधील भोजन सर्वांना योग्य ठरेलच असे नाही, त्यामुळे वाद आणि मेस बंद करण्याच्या तक्रारी वाढू शकतात, असेही निवेदनात नमूद आहे..Maharashtra Artificial Rain: कर्नाटकात कृत्रिम पावसाचा प्रयोग, महाराष्ट्रात मात्र ‘उशीर’; तज्ज्ञांनी नेमकं काय सांगितले वास्तव...‘निर्णय रद्द करा, अन्यथा आंदोलन’शासन विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी विविध योजना राबवत असताना भोजनासाठीची डीबीटी योजना बंद करणे अन्यायकारक असल्याची भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे २९ ऑगस्ट २०२६ रोजीचा शासन निर्णय तातडीने रद्द करून डीबीटी योजना पूर्ववत कायम ठेवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.