अकोला : जिल्ह्यात एकीकडे तीव्र पाणीटंचाईचे सावट गडद होत असताना दुसरीकडे ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्याचा आधार ठरणाऱ्या जलजीवन मिशनची कामे अद्याप अपूर्ण आहेत. जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये पाण्याच्या टाक्यांचे बांधकाम तसेच नळयोजनांची कामे अर्धवट अवस्थेत पडून आहेत. विशेष म्हणजे, संबंधित कंत्राटदारांनी कामे अर्धवट सोडून दिल्यानंतरही जिल्हा प्रशासनाकडून त्यांच्याविरुद्ध ठोस कारवाई करण्यात आलेली नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये खर्चून राबविण्यात येणाऱ्या जलजीवन मिशनचा अपेक्षित लाभ ग्रामीण नागरिकांना मिळणार कधी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...पाणीटंचाईच्या काळात या योजनांचा उपयोग होणे अपेक्षित असताना अपूर्ण कामांमुळे गावकऱ्यांना जुन्याच जलस्रोतांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. अनेक ठिकाणी पाण्याच्या टाक्या उभारण्याचे काम पूर्ण झालेले नाही, तर काही गावांमध्ये नळजोडणी आणि वितरण व्यवस्थेची कामे अपूर्ण आहेत. काही ठिकाणी पाणीपुरवठ्याची पायाभूत सुविधाच तयार नसल्याने नागरिकांना योजनेचा लाभ मिळू शकलेला नाही. कंत्राटदारांनी कामे अर्धवट सोडल्याने निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर प्रशासनाने कठोर भूमिका घेणे अपेक्षित होते. मात्र, संबंधित कंत्राटदारांवर कारवाई झाल्याचे दिसून येत नसल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..पाणीटंचाईचे संकट अधिक गडदजिल्ह्यात यंदा पाणीटंचाईचे संकट अधिक गडद होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. पावसाच्या अनियमिततेचा परिणाम ग्रामीण भागातील जलस्रोतांवर जाणवत असून, अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाकडून विविध उपाययोजनांचे नियोजन केले जात असल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात या उपाययोजनांची अंमलबजावणी कितपत होत आहे, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जिल्ह्यात पाणीटंचाईचे सावट असताना प्रशासन मात्र कागदी घोडे नाचविण्यातच व्यस्त असल्याचे चित्र आहे..ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांना करावी लागणारी धावपळ ही दरवर्षीची समस्या बनली आहे. गावागावांतील विहिरी, बोअरवेल आणि इतर जलस्रोतांच्या पाणीपातळीवर परिणाम होत असून, उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीत जलजीवन मिशनची अपूर्ण कामे पूर्ण झाली असती, तर अनेक गावांना दिलासा मिळू शकला असता..Maharashtra Tunnel Road: प्रवास होणार सुसाट! मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्रात ३ भुयारी मार्ग; कुठून कुठे जाणार नवे मार्ग?.पशुधनाच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीरपाणीटंचाईचा परिणाम केवळ नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्यापुरता मर्यादित राहत नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार असलेल्या पशुधनावरही त्याचे परिणाम होतात. जनावरांना पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देणे पशुपालकांसमोर मोठे आव्हान ठरते. दुष्काळसदृश परिस्थितीत चारा आणि पाण्याची उपलब्धता कमी झाल्यास पशुपालकांच्या अडचणी वाढतात. त्यामुळे जनावरांसाठी पाण्याची स्वतंत्र व्यवस्था आणि आवश्यक ठिकाणी पर्यायी उपाययोजना करण्याची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.