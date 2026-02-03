रोहित शेट्टीच्या घरावर गोळी झाडणारा अकोल्याचा; बिश्नोई टोळीच्या शुभम लोणकरने सोशल मीडियावर स्वीकारली जबाबदारी!

अकोला: मुंबईतील प्रसिद्ध दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांच्या घराबाहेर झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेने देशभरात खळबळ उडाली असून, या गंभीर घटनेची जबाबदारी स्वीकारणारी पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. लॉरेन्स बिश्नोई टोळीशी संबंधित शुभम लोणकर याने ही जबाबदारी स्वीकारल्याचा दावा करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे शुभम लोणकर हा मूळ अकोला जिल्ह्यातील अकोट तालुक्यातील नेव्होरी गावचा रहिवासी असल्याने जिल्ह्यातही एकच खळबळ उडाली आहे. घटनेचा जिल्हा पोलिसांकडून अधिक तपास सुरू झाला आहे. .सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...रोहित शेट्टी यांच्या घराबाहेर गोळीबार झाल्यानंतर काही वेळातच सोशल मीडियावर एक धमकीची पोस्ट व्हायरल झाली. या पोस्टमध्ये शुभम लोणकर ऊर्फ आरजू बिश्नोई याने ‘रोहित शेट्टीच्या घरावर झालेल्या गोळीबाराची जबाबदारी आम्ही स्वीकारत आहोत’ असा दावा केला आहे. ‘हा फक्त एक छोटासा ट्रेलर आहे. आमच्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास पुढील वेळी थेट बेडरूममध्ये गोळ्या झाडल्या जातील,’ अशी थेट धमकी या पोस्टमध्ये देण्यात आली होती..शुभम लोणकर याचे नाव याआधीही अनेक गंभीर गुन्ह्यांमध्ये पुढे आले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)चे नेते बाबा सिद्दिकी यांच्या हत्येची जबाबदारीही त्याने स्वीकारली होती. त्यामुळे शुभम लोणकर हा लॉरेन्स बिश्नोई टोळीचा सक्रिय सदस्य असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. दरम्यान, अकोला जिल्ह्यातील नेव्होरी गावातील शुभम लोणकरचे घर अनेक दिवसांपासून बंद आहे. .गावातही या प्रकरणामुळे तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आहे. रोहित शेट्टी यांच्या घरावरील गोळीबार आणि त्यानंतर आलेल्या धमकीच्या पोस्टमुळे बॉलिवूड इंडस्ट्रीला थेट इशारा देण्यात आल्याचे स्पष्ट होत असून, या प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांकडून वेगाने सुरू आहे..Deputy CM Sunetra Pawar: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आज कऱ्हाड दौऱ्यावर; विदीप जाधव यांच्याही कुटुंबीयांची भेट घेणार!.शुभमचे नेटवर्क आंतरराष्ट्रीयशुभम लोणकर हा बंदूक तस्करी प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार असल्याचे अकोला पोलिसांच्या तपासात याआधीच उघड झाले होते. काही वर्षांपूर्वी अकोला पोलिसांनी त्याच्याकडून तीन पिस्टल आणि जिवंत काडतुसे जप्त केली होती. त्याच्याकडून शस्त्रे खरेदी करणाऱ्या तिघांना अकोट पोलिसांनी अटक केली होती. शुभमचा थेट संपर्क लॉरेन्स बिश्नोई आणि त्याचा भाऊ अनमोल बिश्नोई यांच्याशी असल्याचे कॉल आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगद्वारे स्पष्ट झाले आहे. पोलिस सूत्रांनुसार, शुभमचे नेटवर्क दुबईसह इतर आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारांपर्यंत पसरले आहे. गेल्या काही काळात शुभम लोणकर पुण्यातील वारजे परिसरात वास्तव्यास होता. तेथूनच पोलिसांनी त्याला अटक केली होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.