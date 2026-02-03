अकोला

रोहित शेट्टीच्या घरावर गोळी झाडणारा अकोल्याचा; बिश्नोई टोळीच्या शुभम लोणकरने सोशल मीडियावर स्वीकारली जबाबदारी!

firing at Rohit Shetty house Bishnoi gang: रोहित शेट्टीच्या घराबाहेर गोळीबाराची जबाबदारी बिश्नोई टोळीच्या शुभम लोणकरने घेतली
Rohit Shetty House Firing Case: Responsibility Claimed by Bishnoi Gang on Social Media

Rohit Shetty House Firing Case: Responsibility Claimed by Bishnoi Gang on Social Media

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
अकोला: मुंबईतील प्रसिद्ध दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांच्या घराबाहेर झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेने देशभरात खळबळ उडाली असून, या गंभीर घटनेची जबाबदारी स्वीकारणारी पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. लॉरेन्स बिश्नोई टोळीशी संबंधित शुभम लोणकर याने ही जबाबदारी स्वीकारल्याचा दावा करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे शुभम लोणकर हा मूळ अकोला जिल्ह्यातील अकोट तालुक्यातील नेव्होरी गावचा रहिवासी असल्याने जिल्ह्यातही एकच खळबळ उडाली आहे. घटनेचा जिल्हा पोलिसांकडून अधिक तपास सुरू झाला आहे.

Akola
crime
bollywood
Security
rohit shetty
district

