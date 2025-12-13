Amol Mitkari : शेतकरीविरोधी विधेयकाला अमोल मिटकरींचा ठाम विरोध; हिवाळी अधिवेशनात विधेयकात सुधारणा करण्याची केली मागणी

अकोला - नागपूर येथे सुरू असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात महायुती सरकारमधील आमदार अमोल मिटकरी यांनी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी मांडण्यात आलेल्या सन २०२५ च्या विधेयक क्रमांक ९३ ला तीव्र विरोध दर्शवला. सरकारमध्ये सहभागी असतानाही शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा पोहोचणाऱ्या कोणत्याही कायद्याला विरोध करणार असल्याची भूमिका त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केली..या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान आमदार मिटकरी यांनी सांगितले की, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील त्रुटी दूर करण्याऐवजी हे विधेयक शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढवणारे ठरू शकते. सरकारमध्ये असलो तरी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आवाज उठवत राहणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीकडे लक्ष वेधताना त्यांनी दैनिक ‘सकाळ’ मध्ये प्रकाशित आकडेवारीचा संदर्भ दिला. अकोला जिल्ह्यात गेल्या २५ वर्षांत सुमारे ३ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे त्यांनी सांगितले..तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यात १४५ तर भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यात २८ शेतकरी आत्महत्यांचे प्रकार घडल्याचे त्यांनी नमूद केले. नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि शेतमालाला योग्य हमीभाव न मिळणे ही यामागची प्रमुख कारणे असल्याचे त्यांनी सांगितले.सध्याच्या बाजारपेठेतील व्यवहारांवर टीका करताना त्यांनी सांगितले की, सोयाबीनचा हमीभाव प्रति क्विंटल ५,२८० रुपये असताना खासगी व्यापारी ४,००० ते ४,६०० रुपयांत खरेदी करतात. कापसाच्या बाबतीत हमीभाव ८,००० ते ८,१०० रुपये असतानाही ७,००० ते ७,२०० रुपयांत खरेदी होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. एपीएमसीमध्ये दलालांकडून होणारा त्रास, लाच मागणी व प्रतवारीतील अडचणी याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले..विधेयकातील तरतुदींवर बोलताना आमदार मिटकरी यांनी लोकशाही प्रक्रियेला धक्का बसण्याची शक्यता व्यक्त केली. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील लोकप्रतिनिधित्व कमी होऊन प्रशासकीय हस्तक्षेप वाढेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. तसेच या विधेयकातून महिला, अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय, विमुक्त व भटक्या जमाती यांच्या प्रतिनिधित्वासंदर्भातील तरतुदी वगळण्यात आल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली..राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजार समित्यांमध्ये विधिमंडळ सदस्यांना प्रतिनिधित्व न देण्यात आल्याबद्दलही त्यांनी आक्षेप घेतला. एकीकृत एकल व्यापार परवान्याच्या तरतुदींमुळे शेतकऱ्यांचे शोषण वाढण्याची शक्यता असून, अशा व्यापाऱ्यांवर सरकारचे नियंत्रण कसे राहणार, याबाबत विधेयकात स्पष्टता नसल्याचे त्यांनी सांगितले..शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा येत असल्याचा आरोप करत, अमेरिका व ब्राझीलसारख्या देशांप्रमाणे खुल्या बाजारपेठेची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अखेरीस, मंत्र्यांना उद्देशून विधेयकात तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी आमदार अमोल मिटकरी यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.