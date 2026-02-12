Maharashtra Politics : "नेत्याच्या निधनाबाबत सत्य समोर यावे; शांत राहणे नैतिकतेला शोभणारे नाही..." : आमदार अमोल मिटकरी

अकोला : पुरोगामी महाराष्ट्राच्या विचारसरणीसाठी आयुष्यभर लढा देणाऱ्या आणि शिव-शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या विचारांचा वारसा जपणाऱ्या नेत्याच्या निधनाबाबत निर्माण झालेल्या चर्चांवर शांत राहणे नैतिकतेला शोभणारे नाही, अशी ठाम भूमिका आमदार अमोल मिटकरी यांनी व्यक्त करीत #हम पागल ही अच्छे है’ असा हॅशटॅग वापरून सामाजिक माध्यमावरील ट्विटद्वारे आपली भावना मांडली आहे. त्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे..“काही जण म्हणताहेत दे सोडून हा विषय; पण मला प्रश्न इतकाच पडतोय, ज्यांनी या पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी व शिव-शाहू-फुले-आंबेडकर विचारधारेसाठी आयुष्यभर लढा दिला, ज्या नेत्याने कधी जातीवर मत मागितली नाहीत, त्यांच्या जाण्याबाबत शांत राहणं नैतिकतेला शोभेल का? सत्य काहीही असो, ते स्पष्ट आणि विश्वासार्ह पद्धतीने समोर आले पाहिजे. कारण शंका जेवढ्या वाढतात, तितकी वेदना वाढते,” असे ट्विट मिटकरी यांनी केले आहे. ट्विटच्या शेवटी त्यांनी ‘#हम पागल ही अच्छे है’ हा हॅशटॅग वापरला आहे..Premium| Municipal elections Maharashtra: पैशांचा महापूर आणि मतचोरीचा धोका, विजय वडेट्टीवारांचे गंभीर आरोप.मिटकरी यांच्या या वक्तव्यामुळे संबंधित प्रकरणाबाबत पारदर्शकतेची मागणी पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. संबंधित नेत्याच्या कार्याचा उल्लेख करताना त्यांनी सामाजिक सलोखा, समता आणि प्रगतिशील विचार यांना दिलेल्या योगदानाची आठवण करून दिली. जाती-पातीच्या पलीकडे जाऊन राजकारण करण्याची भूमिका घेणाऱ्या नेतृत्वाबाबत कोणतीही शंका राहू नये, असेही त्यांनी सूचित केले आहे..दरम्यान, मिटकरी यांच्या ट्विटनंतर समर्थक आणि विरोधक यांच्यात सामाजिक माध्यमांवर चर्चा रंगली आहे. काहींनी सत्य परिस्थिती स्पष्ट व्हावी, या मागणीला पाठिंबा दर्शविला आहे; तर काहींनी अनावश्यक तर्कवितर्क टाळण्याचे आवाहन केले आहे.राजकीय वर्तुळात मात्र या भूमिकेकडे गांभीर्याने पाहिले जात आहे. सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तींच्या निधनासंदर्भात पारदर्शक माहिती देणे ही लोकशाही व्यवस्थेची जबाबदारी असल्याची भावना अनेकांनी व्यक्त केली आहे..संबंधित प्रकरणाबाबत अधिकृत स्तरावर काय भूमिका घेतली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शंका-कुशंकांना पूर्णविराम देण्यासाठी स्पष्ट आणि विश्वासार्ह माहिती समोर येणे गरजेचे असल्याचे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.